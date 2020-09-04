Можно ли собирать грибы в високосный год? Чего лучше точно не делать в високосный 2020 год

Менять работу, профессию, место жительства, разводиться и заключать брак в високосный год нельзя.

Грибница вырождается, и поэтому произрастающее в лесу становится ядовитым, а значит опасным для здоровья

Народные приметы и мифы расскажут, почему нельзя собирать грибы в високосный год и что будет, если ослушаться этих предостережений. Единственное отличие високосного года от любого обычного, что он длиннее на один день. Но с ним связано такое количество ограничений в делах и поверий, что многие люди откладывают разные дела на целый год, чтобы не рисковать.

Миф о том, почему нельзя собирать грибы в високосный год

Одна из теорий, объясняющая, почему нельзя собирать грибы в каждый четвертый год, гласит следующее: за предыдущие три года грибница вырождается, и поэтому произрастающее в лесу становится ядовитым, а значит опасным для здоровья.

Ученые согласны с этой версией, но только наполовину. Доказано, что грибница обновляется один раз в пару лет, но не всегда этот момент приходится на високосный год.

Предугадать, когда именно выпадает процесс обновления грибницы, сложно, потому риск отравления даже условно съедобными сортами остается всегда высоким.

Не стоит думать, что только собранные в високосный год грибы чем-то отличаются от других: это не так. Но грибникам всегда нужно быть бдительными и осторожными, и если есть хоть малейшее сомнение, то лучше вообще не брать гриб.

Следовательно, версия о том, что нельзя собирать грибы в високосный год — только миф.

Верить или нет в подобные предостережения — личное дело каждого человека, но относиться с полной серьезностью к процессу сбора и приготовления — значит обезопасить себя от риска отравления.

Чего лучше не делать в високосный год, согласно народным приметам

Для тех, кто следует народным приметам, полезно знать, чего лучше вообще не делать в високосный год.

Только переждав, пока закончится 366 дней, неблагоприятных во всех отношениях для любых начинаний, резонно приступать к внедрению в жизнь продуманных до мелочей планов. Потому что менять работу, профессию, место жительства, разводиться и заключать брак в високосный год нельзя.

Открытые собственного дела, подписание договоров, поиск новых партнеров по бизнесу, проведение переговоров — все это не рекомендуется делать в год, который на день длиннее трех предыдущих:

Не стоит заниматься инвестированием, покупкой недвижимости, не следует строить дом и не затевать капитальный ремонт.

Если новое жилье уже приобретено, то переезд и новоселье лучше успеть сделать до начала или по окончании високосного года.

Можно и нужно мечтать, разрабатывать стратегии и заниматься «мозговым штурмом», но никому об этом не рассказывать.

Бессмысленно сажать деревья и кусты: они, скорее всего, не примутся.

Лучше не планировать детей на это время: рожденным в високосный год придется нелегко, но труднее всего жизнь будет у тех, кто появится на свет 29 февраля.

Не только жениться, но и разводиться в этот год не желательно.

Исключение оставляют браки двух родственных душ, чья встреча была случайной, но перевернула их жизнь полностью. Это кармические браки, которым ничего не может помешать, даже то, когда они были официально зарегистрированы.

Развод в високосный год может негативным образом повлиять на будущее двух людей: после расставания обоим будет сложно создать следующие отношения и встретить свою вторую половинку.

Источник: rsute.ru