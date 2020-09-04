Какие ошибки родителей способны погубить психику ребенка

Нельзя наказывать ребенка за "честные" ошибки и проявлять беспокойство тем, что он не идеален

В частности, в посте отметили, что нельзя наказывать ребенка за "честные" ошибки и проявлять беспокойство тем, что он не идеален. Родителям не стоит делать все за свое чадо и препятствовать принятию самостоятельных решений. Это делает их детей неспособными брать на себя ответственность и лишает возможности приобрести навыки решения проблем.

Специалисты не рекомендуют делиться с детьми своими взрослыми трудностями, поскольку они могут воспринимать их по-разному. Возможно, ребенок будет обеспокоен тем, что не в состоянии помочь вам справиться с ними.

Родителям не стоит также проецировать свои мечты и ожидания на детей.

"Вероятно, маленький Джонни не хочет быть юристом. Давайте не будем делать так, чтобы он ненавидел себя, потому что вы заставили его воплощать в жизнь вашу мечту, а не свою собственную", — отметил один из участников беседы.

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В комментариях также подчеркнули, что родители, которые не извиняются за свои ошибки, заставляют ребенка думать, что во всем виноват он, когда что-то идет не так.

Источник: ria.ru