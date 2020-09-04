3 эффективных обряда от бедности и неудач на убывающую луну с 3 по 15 сентября 2020 года

Зарядиться успехом на всю осень и не остаться без финансового благополучия поможет простой и эффективный обряд во время убывающей Луны.

Благодаря эффективным обрядам получится зарядиться позитивом на весь осенний период

Фаза убывающей Луны — отличное время для того, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону и оставить за спиной разочарования, неудачи и проблемы. Благодаря эффективным обрядам получится зарядиться позитивом на весь осенний период и привлечь удачу в свою жизнь.

Переход от лета к осени может угнетать и вызывать тоску по прошедшим теплым денькам. Чтобы не поддаваться осенней хандре и провести всю осень в хорошем настроении, эксперты рекомендуют не опускать рук и находить для себя новые занятия, которые отвлекут и станут шагом в новую счастливую жизнь. Также в сентябре каждый сможет провести три обряда, которые помогут привлечь в жизнь удачу и поправить материальное положение. Основное влияние фазы убывающей Луны — избавление, а значит, в первом месяце осени будет проще справиться с неприятностями и обрести уверенность в завтрашнем дне.

Обряд на убывающую Луну от бедности

После того как убывающая Луна появится на небосводе, ей показывают пустой кошелек со словами:

«Бедность в кошельке поселилась, деньгами моими распорядилась. Как Луна убывает, так и проблема исчезает, в прошлое уходит, возврата не знает. На Луну уповаю, богатство в жизнь призываю».

На ночь кошелек кладут на подоконник с единственной монетой, которую выбрасывают поутру в безлюдном месте со словами:

«От бедности откупаюсь, больше в финансах не нуждаюсь».

Стареющая Луна: обряд от неудач в сентябре

Справиться с неприятностями и не стать жертвой черной полосы получится, если поведать Луне о своих опасениях и поделиться страхами. Для этого в вечернее время на листке бумаги пишут все неудачи и промахи, а затем сжигают написанное и раздувают пепел по ветру. После этого проговаривают:

«Все, что было печальным, от меня уходит. Луна убывает, пощады бедам не знает. Как Новолуние случится, так и в жизни моей все обновится. Пеплом по ветру неудачи распускаю, никому зла не желаю».

Обряд на прощание с финансовыми трудностями

Зарядиться успехом на всю осень и не остаться без финансового благополучия поможет простой и эффективный обряд во время убывающей Луны. Во время уборки тщательно вымывают полы, двери и окна, приговаривая:

«В доме чисто — на душе спокойно. Грязь убираю, проблемы вымываю. Как дом мой засверкает, так и бедность от меня отстанет».

В последний день стареющей Луны перед Новолунием моют порог денежной водой со словами:

«Луна цикл завершает, неудачи забирает. Как Новолуние придет, так и удача в дом войдет».

Во время убывающей Луны можно проводить любые обряды, направленные на избавление от неприятностей, используя энергетику ночного светила себе во благо. Благодаря эффективным обрядам каждый сможет зарядиться позитивом и обрести удачу до конца осени, чтобы стойко преодолевать трудности и привлекать в жизнь лишь положительные перемены.

Источник: dailyhoro.ru