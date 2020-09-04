04.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Деньги / Общество

Как правильно возвращать долги, чтобы никогда не приходилось их брать

11:03 04.09.2020 Фото: pikist.com
1

Деньги — хрупкая энергетическая субстанция, которая очень подвержена внешним факторам.

Как правильно возвращать долги, чтобы никогда не приходилось их брать
Долг — это не простое обязательство, а обмен энергетикой между тем, кто занимает, и тем, кто дает в долг

Мало кто хочет брать на себя долговые обязательства, но в современном мире без этого сложно обойтись. Народные приметы подскажут, как вернуть долг правильно и не спугнуть финансовую удачу.

Обычай брать деньги в долг стар, как мир. В современном мире представить себе жизнь без долгов, рассрочек и кредитов невозможно. Это уже стало нормой жизни. Но эксперты советуют не забывать, что долг — это не простое обязательство, а обмен энергетикой между тем, кто занимает, и тем, кто дает в долг. Чтобы не навлечь на себя неприятности, важно знать, как правильно возвращать деньги в соответствии с народной мудростью.

Приметы о том, как нельзя возвращать деньги

Деньги — хрупкая энергетическая субстанция, которая очень подвержена внешним факторам. Незнающие люди, неправильно обращаясь с деньгами, обрекают себя на денежные трудности. По народным поверьям, деньги возвращать нельзя:

в православные праздники;
в темное время суток: у денег есть свой распорядок, нарушив который, можно испортить их энергетику, поэтому лучшее время для передачи денег — утренние или дневные часы;
в понедельник: считается, что тогда и вся неделя окажется убыточной;
в период роста Луны: так можно спровоцировать отток денег;
во вторник, среду и воскресенье. Погасив задолженность в эти дни, можно притянуть к себе бедность.

Как правильно возвращать долг, чтобы привлечь богатство

Отдавать деньги желательно правой рукой, а брать — левой, чтобы не прервать финансовый поток.

Лучшими днями для возврата кредита и погашения долгов являются четверг, пятница и суббота.
Не стоит гасить долги, как только получили зарплату. Пусть деньги «переночуют» дома: так они зарядят своего владельца денежной удачей, а дом — благополучием.
Брать долг и отдавать его нужно с радостью. Недостаточно просто вежливо сказать «спасибо», нужно это делать с искренним сердцем, тогда деньги обязательно вернутся.
Если со дня взятия рассрочки, кредита или долга накапали проценты, лучше всего накинуть еще 5% от заемной суммы. Так сработает закон бумеранга, и Высшие силы вознаградят должника в пятикратном размере.
Покрывая долг, нужно сказать следующее: «У тебя теперь есть — и у меня скоро будет». Высшие силы услышат просьбу и помогут исполнить желание.
Брать в долг желательно крупными купюрами, а возвращать — мелкими, тогда богатство притянется.
Прежде чем отдать долг, пересчитайте деньги несколько раз, сложите их по возрастанию, попрощайтесь с ними, словно с живыми, и обязательно попросите вернуться.
Деньги не возвращают через порог или стоя на пороге, иначе в дом придут финансовые неприятности.
Бумажные купюры лучше всего передавать в сложенном виде или в скрученной пачке.
Долги принято перекрывать на убывающей Луне — это завершение лунного месяца и, как следствие, конец материальных проблем.
Очень внимательно следите за сроками возврата долга: деньги любят точность и не вернутся к тому, кто нарушает их правила.
Не берите деньги из чужих рук. Вместе с деньгами можно получить проблемы, болезни и беды кредитора. Нейтрализовать негатив можно так: положите деньги на что-то деревянное (стол, стул, лавочку) — дерево очистит энергетику.

Денежные приметы помогут сохранить благополучие и даже привлечь богатство, главное — верить в них. Чтобы Высшие силы помогли вам, важно верить в свой успех, не думать о плохом и надеяться только на лучшее. Берегите себя и свои деньги.

Источник: dailyhoro.ru

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Часто берете деньги в долг?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Где нужно искать инопланетян, выяснили ученые
13:05 04-09-2020
Где нужно искать инопланетян, выяснили ученые
Со скидкой 50% ездить на электричках по Новосибирской области с 2 сентября 2020 могут школьники и студенты Бердска
13:00 04-09-2020
Со скидкой 50% ездить на электричках по Новосибирской области с 2 сентября 2020 могут школьники и студенты Бердска
Заболели коронавирусом 56 жителей Новосибирской области за сутки на 4 сентября
12:57 04-09-2020
Заболели коронавирусом 56 жителей Новосибирской области за сутки на 4 сентября
БердскТермометрии точно нет: "Настучали" на массовые перемены и отсутствие антисептиков в школе № 11 Бердска
12:45 04-09-2020
Термометрии точно нет:
Скончались от коронавируса 2 мужчин и 2 женщины за сутки на 4 сентября в регионе
12:43 04-09-2020
Скончались от коронавируса 2 мужчин и 2 женщины за сутки на 4 сентября в регионе
Под завалами сгоревшей веранды нашли двух стариков
12:40 04-09-2020
Под завалами сгоревшей веранды нашли двух стариков
БердскНазначили начальником соцзащиты Инну Воркулеву в Бердске
12:36 04-09-2020
Назначили начальником соцзащиты Инну Воркулеву в Бердске
БердскФотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
12:33 04-09-2020
Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Стащил снег на курорте Манжерок гендиректор Карпенко. А курорт любит Путин
12:30 04-09-2020
Стащил снег на курорте Манжерок гендиректор Карпенко. А курорт любит Путин
Ураган "Майсак" снес крыши домов и детсада в Приморье
12:15 04-09-2020
Ураган