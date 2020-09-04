Как правильно возвращать долги, чтобы никогда не приходилось их брать

Долг — это не простое обязательство, а обмен энергетикой между тем, кто занимает, и тем, кто дает в долг

Мало кто хочет брать на себя долговые обязательства, но в современном мире без этого сложно обойтись. Народные приметы подскажут, как вернуть долг правильно и не спугнуть финансовую удачу.

Обычай брать деньги в долг стар, как мир. В современном мире представить себе жизнь без долгов, рассрочек и кредитов невозможно. Это уже стало нормой жизни. Но эксперты советуют не забывать, что долг — это не простое обязательство, а обмен энергетикой между тем, кто занимает, и тем, кто дает в долг. Чтобы не навлечь на себя неприятности, важно знать, как правильно возвращать деньги в соответствии с народной мудростью.

Приметы о том, как нельзя возвращать деньги

Деньги — хрупкая энергетическая субстанция, которая очень подвержена внешним факторам. Незнающие люди, неправильно обращаясь с деньгами, обрекают себя на денежные трудности. По народным поверьям, деньги возвращать нельзя:

в православные праздники;

в темное время суток: у денег есть свой распорядок, нарушив который, можно испортить их энергетику, поэтому лучшее время для передачи денег — утренние или дневные часы;

в понедельник: считается, что тогда и вся неделя окажется убыточной;

в период роста Луны: так можно спровоцировать отток денег;

во вторник, среду и воскресенье. Погасив задолженность в эти дни, можно притянуть к себе бедность.

Как правильно возвращать долг, чтобы привлечь богатство

Отдавать деньги желательно правой рукой, а брать — левой, чтобы не прервать финансовый поток.



Лучшими днями для возврата кредита и погашения долгов являются четверг, пятница и суббота.Не стоит гасить долги, как только получили зарплату. Пусть деньги «переночуют» дома: так они зарядят своего владельца денежной удачей, а дом — благополучием.Брать долг и отдавать его нужно с радостью. Недостаточно просто вежливо сказать «спасибо», нужно это делать с искренним сердцем, тогда деньги обязательно вернутся.Если со дня взятия рассрочки, кредита или долга накапали проценты, лучше всего накинуть еще 5% от заемной суммы. Так сработает закон бумеранга, и Высшие силы вознаградят должника в пятикратном размере.Покрывая долг, нужно сказать следующее: «У тебя теперь есть — и у меня скоро будет». Высшие силы услышат просьбу и помогут исполнить желание.Брать в долг желательно крупными купюрами, а возвращать — мелкими, тогда богатство притянется.Прежде чем отдать долг, пересчитайте деньги несколько раз, сложите их по возрастанию, попрощайтесь с ними, словно с живыми, и обязательно попросите вернуться.Деньги не возвращают через порог или стоя на пороге, иначе в дом придут финансовые неприятности.Бумажные купюры лучше всего передавать в сложенном виде или в скрученной пачке.Долги принято перекрывать на убывающей Луне — это завершение лунного месяца и, как следствие, конец материальных проблем.Очень внимательно следите за сроками возврата долга: деньги любят точность и не вернутся к тому, кто нарушает их правила.Не берите деньги из чужих рук. Вместе с деньгами можно получить проблемы, болезни и беды кредитора. Нейтрализовать негатив можно так: положите деньги на что-то деревянное (стол, стул, лавочку) — дерево очистит энергетику.

Денежные приметы помогут сохранить благополучие и даже привлечь богатство, главное — верить в них. Чтобы Высшие силы помогли вам, важно верить в свой успех, не думать о плохом и надеяться только на лучшее. Берегите себя и свои деньги.

Источник: dailyhoro.ru