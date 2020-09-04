Деньги или услуги: До 1 октября 2020 должны выбрать льготники в Новосибирске и Бердске

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте входит в набор услуг

Меньше месяца осталось у новосибирских льготников, чтобы решить, каким способом они будут получать набор соцуслуг в 2021 году.

На сегодняшний день в Новосибирской области проживают свыше 225 тысяч федеральных льготников, которые имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набора соцуслуг (НСУ). К данной категории граждан относятся инвалиды и участники войны, ветераны боевых действий, лица, признанные в установленном порядке инвалидами и т.д.

Ежегодно, до 1 октября, они имеют право выбирать способ получения набора соцуслуг в следующем году: в натуральном виде или в денежном эквиваленте. Так, например, в текущем году около 98 тысяч жителей региона получают НСУ в натуральном виде.

Напомним, что стоимость набора соцуслуг ежегодно индексируется и с 1 февраля 2020 года составляет 1 155,06 руб. в месяц. В него входят:

обеспечение по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

предоставление (при наличии медицинских показаний) путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Выбрать денежный эквивалент можно как вместо всего набора, так и вместо одной (или двух) из его частей. При этом следует учитывать, что иногда выгоднее получать набор социальных услуг именно в натуральной форме.

Важно! Если человек уже подавал заявление и не хочет менять способ получения набора соцуслуг, то обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Если же принято решение изменить форму получения (отказаться от соцпакета или, наоборот, возобновить его получение) в этом случае необходимо подать соответствующее заявление.

Также напоминаем, что при установлении ежемесячной денежной выплаты в первый год соцпакет предоставляется в натуральном виде «автоматически» (за исключением граждан, пострадавших в радиационных и техногенных катастрофах).

Заявление о способе получения набора соцуслуг (о предоставлении набора, об отказе от него или возобновлении его предоставления) удобнее всего подать в электронном виде – через сайт ПФР или портал госуслуг. Также заявление можно подать в клиентской службе ПФР или в филиалах МФЦ.

Обращаем внимание, что если гражданин уже подавал в текущем году заявление о способе получения соцпакета, но по каким-то причинам передумал, то он может отозвать ранее поданное заявления о форме предоставления НСУ. Сделать это можно в электронном виде через сайт Пенсионного фонда России, либо обратившись в территориальный орган ПФР. Выбор также необходимо сделать до 1 октября.

Источник: pfrf.ru