04.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Деньги

Деньги или услуги: До 1 октября 2020 должны выбрать льготники в Новосибирске и Бердске

11:15 04.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

Стоимость набора соцуслуг ежегодно индексируется и с 1 февраля 2020 года составляет 1 155,06 руб. в месяц.

Деньги или услуги: До 1 октября 2020 должны выбрать льготники в Новосибирске и Бердске
Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте входит в набор услуг

Меньше месяца осталось у новосибирских льготников, чтобы решить, каким способом они будут получать набор соцуслуг в 2021 году.

На сегодняшний день в Новосибирской области проживают свыше 225 тысяч федеральных льготников, которые имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набора соцуслуг (НСУ). К данной категории граждан относятся инвалиды и участники войны, ветераны боевых действий, лица, признанные в установленном порядке инвалидами и т.д.

Ежегодно, до 1 октября, они имеют право выбирать способ получения набора соцуслуг в следующем году: в натуральном виде или в денежном эквиваленте. Так, например, в текущем году около 98 тысяч жителей региона получают НСУ в натуральном виде.

Напомним, что стоимость набора соцуслуг ежегодно индексируется и с 1 февраля 2020 года составляет 1 155,06 руб. в месяц. В него входят:

обеспечение по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
предоставление (при наличии медицинских показаний) путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Выбрать денежный эквивалент можно как вместо всего набора, так и вместо одной (или двух) из его частей. При этом следует учитывать, что иногда выгоднее получать набор социальных услуг именно в натуральной форме.

Важно! Если человек уже подавал заявление и не хочет менять способ получения набора соцуслуг, то обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Если же принято решение изменить форму получения (отказаться от соцпакета или, наоборот, возобновить его получение) в этом случае необходимо подать соответствующее заявление.

Также напоминаем, что при установлении ежемесячной денежной выплаты в первый год соцпакет предоставляется в натуральном виде «автоматически» (за исключением граждан, пострадавших в радиационных и техногенных катастрофах).

Заявление о способе получения набора соцуслуг (о предоставлении набора, об отказе от него или возобновлении его предоставления) удобнее всего подать в электронном виде – через сайт ПФР или портал госуслуг. Также заявление можно подать в клиентской службе ПФР или в филиалах МФЦ.

Обращаем внимание, что если гражданин уже подавал в текущем году заявление о способе получения соцпакета, но по каким-то причинам передумал, то он может отозвать ранее поданное заявления о форме предоставления НСУ. Сделать это можно в электронном виде через сайт Пенсионного фонда России, либо обратившись в территориальный орган ПФР. Выбор также необходимо сделать до 1 октября.

Источник: pfrf.ru

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что бы выбрали вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Со скидкой 50% ездить на электричках по Новосибирской области с 2 сентября 2020 могут школьники и студенты Бердска
13:00 04-09-2020
Со скидкой 50% ездить на электричках по Новосибирской области с 2 сентября 2020 могут школьники и студенты Бердска
Заболели коронавирусом 56 жителей Новосибирской области за сутки на 4 сентября
12:57 04-09-2020
Заболели коронавирусом 56 жителей Новосибирской области за сутки на 4 сентября
БердскТермометрии точно нет: "Настучали" на массовые перемены и отсутствие антисептиков в школе № 11 Бердска
12:45 04-09-2020
Термометрии точно нет:
Скончались от коронавируса 2 мужчин и 2 женщины за сутки на 4 сентября в регионе
12:43 04-09-2020
Скончались от коронавируса 2 мужчин и 2 женщины за сутки на 4 сентября в регионе
Под завалами сгоревшей веранды нашли двух стариков
12:40 04-09-2020
Под завалами сгоревшей веранды нашли двух стариков
БердскНазначили начальником соцзащиты Инну Воркулеву в Бердске
12:36 04-09-2020
Назначили начальником соцзащиты Инну Воркулеву в Бердске
БердскФотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
12:33 04-09-2020
Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Стащил снег на курорте Манжерок гендиректор Карпенко. А курорт любит Путин
12:30 04-09-2020
Стащил снег на курорте Манжерок гендиректор Карпенко. А курорт любит Путин
Ураган "Майсак" снес крыши домов и детсада в Приморье
12:15 04-09-2020
Ураган
БердскЖдем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск" 3
12:01 04-09-2020
Ждем фото первоклашек для публикации в газете