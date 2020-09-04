В каких домах появится тепло быстрее всех в Бердске: Список котельных от КБУ

Систему начали заполнять водой

С 01.09.2020 года, МУП «КБУ» приступает к заполнению теплосетей согласно представленного графика от 27.08.2020 года. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", отопление в многоквартирных домах Бердска ориентировочно появится 15 сентября. Власть может дать тепло в дома и раньше, но при условии, если температура воздуха упадет до 8 градусов не менее, чем на 3 дня.