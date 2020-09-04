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В каких домах появится тепло быстрее всех в Бердске: Список котельных от КБУ

12:00 04.09.2020 Фото: pixabay.com
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Заполнение внутридомовых систем отопления производится по согласованию с диспетчерами КБУ.

В каких домах появится тепло быстрее всех в Бердске: Список котельных от КБУ
Систему начали заполнять водой

С 01.09.2020 года, МУП «КБУ» приступает к заполнению теплосетей согласно представленного графика от 27.08.2020 года. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", отопление в многоквартирных домах Бердска ориентировочно появится 15 сентября. Власть может дать тепло в дома и раньше, но при условии, если температура воздуха упадет до 8 градусов не менее, чем на 3 дня. В каких домах появится тепло быстрее всех в Бердске: Список котельных от КБУ

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От редакции

Замерзли?

Аноним, 04 сентября 2020 12:05
НВР:
Вы кого спрашиваете? На улице тепло! Гастеры может замёрзли, они в Бердске даже в +33 в толстых кардиганах и в зимних куртках весь июль ходили!

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