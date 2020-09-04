Где вы видели в Бердске землю за 100 тыс. рублей? Переводите маткапитал матери и пусть тратит так, как хочет!

Деньги мамам нужны сегодня, сейчас, а кому-то нужны были ещё вчера, чтобы собрать своих детей в школу, одеть, обуть и накормить до сыта, если хотите.

В Яндекс.Район.Бердск написала Елена:

Мнение к теме про маткапитал - Новая схема с землей: Выдать 450 000 руб. за один день в счет маткапитала обещает "компания" в Бердске

Интересно и где это в Бердске можно купить земельный участок за 100 - 180 т.р.? На сколько мне эта тема знакома - стоимость земельного участка 5 - 6 соток, относящегося к категории земли поселений, в Бердске дешевле 850 - 900 т.р. не стоит. А если мы берём земельный участок мерою 12 - 15 соток, как на Южном, то там вообще цены заоблачные! Такое впечатление, что кто-то просто решил скомпрометировать всю компанию по мат.капиталам. Хотите, чтобы всё было без подобных объявлений - переводите деньги на счёт матери и пусть она пользуется ими как посчитает нужным на данный момент, а не через три года! Деньги мамам нужны сегодня, сейчас, а кому-то нужны были ещё вчера, чтобы собрать своих детей в школу, одеть, обуть и накормить до сыта, если хотите.