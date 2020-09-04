Уволилась начальник отдела соцобслуживания Наталья Скоромных из Бердска. Ушла в министерство

Бердчанка приступила к новой работе с 18 июня. Она занимается контрольно-надзорной деятельностью в отношении комплексных центров социального обслуживания населения.

Наталья Скоромных шесть лет возглавляла бердский отдел социального обслуживания населения



С 18 июня 2020 года работает в министерстве труда и социального развития Новосибирской области Наталья Скоромных из Бердска. В это ведомство Наталья Юрьевна ушла с должности начальника отдела социального обслуживания. Теперь она занимается контрольно-надзорной деятельностью в отношении комплексных центров социального обслуживания населения.

В бердском отделе социального обслуживания населения Наталья Скоромных трудилась 12 лет, ровно половину из них была его руководителем.

Когда Наталья Юрьевна уходила со своей должности, многие были огорчены этому. Ведь начальник отдела соцобслуживания всегда поддерживала тесную связь со всеми общественными организациями, была в курсе их проблем и всегда старалась помочь.

Для бердчанки было совершенно обыденным отправиться на пожар вместе с сотрудниками УГЗН в любое время суток, в те семьи, где есть несовершеннолетние дети. Чтобы сразу помочь погорельцам — люди-то находятся в растерянности и не знают, что им делать и как им быть.

Особое отношение у Натальи Юрьевны всегда было к ветеранам и фронтовикам, у которых она была частой гостьей. Они ее все звали не иначе, как Наташенька.

Много Наталья Юрьевна работала и с инвалидами. И со средствами массовой информации.

«Курьер. Среда. Бердск» желает Наталье Скоромных удачи и успеха на новом поприще.