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Стащил снег на курорте Манжерок гендиректор Карпенко. А курорт любит Путин

12:30 04.09.2020 Фото: pixabay.com
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Михаила Карпенко обвиняют в хищении более 94 млн рублей из бюджета.

Стащил снег на курорте Манжерок гендиректор Карпенко. А курорт любит Путин
В Москве задержали гендиректора АИЖК Республики Алтай

Правоохранительные органы задержали в Москве гендиректора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай (АИЖК РА) Михаила Карпенко, который обвиняется в хищении более 94 млн рублей из бюджета при строительстве системы оснежения курорта "Манжерок".

По версии следствия, Карпенко действовал по указаниям бывшего вице-премьера региона Роберта Пальталлера, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В отношении Михаила Карпенко возбуждены уголовные дела по факту хищения бюджетных средств в сумме 94,3 млн рублей при строительстве системы оснежения горнолыжного комплекса "Манжерок" и по факту растраты с использованием служебного положения денежных средств АО "АИЖК РА". Задержание Карпенко связано с возбуждением уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера, который, по данным следствия, мог являться организатором указанного преступления, а Карпенко выступил в роли исполнителя", - сказал собеседник агентства.

Сам Пальталлер, который курировал работу министерств регионального и экономического развития и туризма и добровольно ушел в отставку в апреле 2019 года, был задержан в конце августа текущего года по подозрению в превышении должностных полномочий. Обстоятельств возбужденного в отношении него уголовного дела региональный Следственный комитет в настоящий момент не раскрывает.

АИЖК Республики Алтай в августе 2017 года стало победителем аукциона по строительству механической системы оснежения горнолыжного курорта "Манжерок". По данным следствия, до декабря 2019 года гендиректор агентства Карпенко предоставил в региональное управление капитального строительства около 100 поддельных документов о выполнении строительных работ на горнолыжном курорте для их оплаты из бюджета Республики Алтай. Фактически данные работы в полном объеме проведены не были.

По данным источника ТАСС, Карпенко был задержан сотрудниками регионального УФСБ и в четверг доставлен в Горно-Алтайск, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: ТАСС

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