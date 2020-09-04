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Под завалами сгоревшей веранды нашли двух стариков

12:40 04.09.2020 Фото: СК РФ
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Пожар обнаружили соседи и вызвали пожарных. Однако спасти потерпевших не удалось.

Под завалами сгоревшей веранды нашли двух стариков
В Барабинском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек в результате пожара

4 сентября 2020 года около 05 часов 30 минут в ходе тушения пожара на веранде дома, расположенного в деревне Устьянцево Барабинского района, под завалами обгоревших конструкций пожарными были обнаружены тела хозяина дома, 1938 г.р., и его супруги, 1942 г.р. На место происшествие незамедлительно выехал следователь СК. По данному факту Барабинским межрайонным следственным отделом СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки.

Пожар обнаружили соседи и вызвали пожарных. Однако спасти потерпевших не удалось.

Следователем СКР совместно с дознавателем МЧС России проведен осмотр места происшествия. Предварительная причина смерти потерпевших – отравление угарным газом. Точная причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Предположительно, причиной возгорания явилось короткое замыкание электропроводки. Однако достоверно причина воспламенения будет установлена в ходе проведения пожарно-технической экспертизы.

Проведение доследственной проверки продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Под завалами сгоревшей веранды нашли двух стариков
Под завалами сгоревшей веранды нашли двух стариков

Источник: nsk.sledcom.ru

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