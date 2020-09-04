Скончались от коронавируса 2 мужчин и 2 женщины за сутки на 4 сентября в регионе

В отделениях реанимации находятся 35 человек. На ИВЛ – 9 пациентов.

37 пациентов c коронавирусом выздоровели Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба на утро 4 сентября в регионе зафиксировано 11 607 случаев заражения коронавирусом (+56 за минувшие сутки), в том числе 687 детей. 10 324 пациента выздоровели (+37 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчины, им было 59 лет и 63 года, и женщины в возрасте 60 лет и 61 год. Всего от коронавируса в регионе умер 371 человек.

В отделениях реанимации находятся 35 человек. На ИВЛ – 9 пациентов.

Госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 897.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 420 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 433 487 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 290 жителей региона, 36 956 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2590 обращений, госпитализированы 28 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу