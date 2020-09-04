Умер от сердечного приступа после скандала в отделе МВД Искитима 55-летний Дмитрий Башаркин

Около 10 часов вечера в отделе полиции «Искитимский». 55-летний местный житель Дмитрий Башаркин обратился в дежурную часть МВД

Жуткое происшествие рассказали читатели сайту "Весь Искитим" сегодня, 4 сентября. По словам мужчины, пожелавшего остаться инкогнито, 2 сентября около 22.00 в отделе полиции «Искитимский» скончался 55-летний житель Искитима Дмитрий Башаркин. Взволнованный мужчина обратился в дежурную часть МВД и от него пахло алкоголем.

— Он бросил свой паспорт в окошко оперативного дежурного. Вышел еще один сотрудник, они стали громко разговаривать, - рассказал сайту "Весь Искитим" очевидец происшествия.

Посетитель ударил кулаком в лицо полицейского, при этом замахнулся на него своей тростью. Оперативный дежурный скрутил мужчине руки и постарался его успокоить. В это время искитимец потерял сознание и посинел.

Как сообщили сайту "Весь Искитим" в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, трагедия имела место быть:

- В ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка по факту смерти мужчины в отделе полиции. 2 сентября в 21.41 в Дежурную Часть МО МВД России «Искитимский» обратился гражданин с видимыми признаками алкогольного опьянения и потребовал пригласить оперативного дежурного, при этом мужчина вел себя агрессивно, неадекватно реагировал на сотрудников полиции, бросил свой паспорт в направлении оперативного дежурного. После чего, гражданин нанес удар кулаком в область лица помощнику оперативного дежурного и пытался нанести ему удары по телу своей тростью. Для прекращения противоправных действий, применив физическую силу, полицейские задержали мужчину.

Увидев, что гражданин потерял сознание, полицейские вызвали скорую помощь и незамедлительно приступили к оказанию первой помощи. На место в течение нескольких минут прибыла реанимационная бригада скорой медицинской помощи, которая констатирована смерть.Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность.