Как Гитлер сжигал в печах «русских, евреев и всю остальную сволочь», рассказал на видео Зюганов

Видео выступления коммуниста разошлось по соцсетям. При этом на официальном сайте КПРФ в текстовой расшифровке речи Зюганова отсутствуют слова про «всю остальную сволочь».

Зюганов рассказал, как Гитлер сжигал в печах «русских, евреев и всю остальную сволочь»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая 3 сентября у Кремлевской стены в Москве по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, допустил досадную речевую ошибку, заявив, что Гитлер в концлагерях сжигал в печах «русских, евреев и всю остальную сволочь».

«Мы трижды прикрывали хваленую Европу от ордынского нашествия. И Наполеона здесь расколотили под Москвой в щепки. И Гитлера, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд — и русских, и евреев, цыган, поляков и всю остальную сволочь», — сказал Зюганов, рассказывая об отваге русского народа.

Видео выступления коммуниста разошлось по соцсетям. При этом на официальном сайте КПРФ в текстовой расшифровке речи Зюганова отсутствуют слова про «всю остальную сволочь». «Здесь разгромили Гитлера», — сказано там. Фраза о «сволочах» вырезана также в видеозаписи, которая опубликована на канале партии в YouTube.

Помимо этого, Зюганов высказался по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, назвав «чушью» и «провокацией» заявления властей Германии о том, что его отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Также лидер КПРФ высказал мнение, что протесты в Белоруссии финансируются Европой.

Источник: znak.com