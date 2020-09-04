04.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Ест убитых собак из-за нищеты "живодерка"

17:45 04.09.2020 Фото: pixabay.com
2 0

В интернете появилось видео, на котором женщина с особой жестокостью убивает собаку. Сельчане утверждают, что героиня ролика организовала у себя дома «приют для бездомных животных», но на самом деле издевается над ними.

Ест убитых собак из за нищеты живодерка
В Алтайском крае живодерка ест убитых собак

Полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении жительницы села Зеленая Дубрава, которая убивает собак. Правоохранители не нашли для этого оснований потому, что женщина ест своих жертв.

Полиция Рубцовского района считает деяния живодерки не подлежащими наказанию, поскольку для нее это средство выживания, отметила депутат местного горсовета Надежда Дрюпина.

«Очевидно, что принимать к ней меры никто не собирается. Смею предположить, что и руководство районной полиции больше всего волнует огласка, а не совершенные преступления < …> Не каждый человек сможет смотреть на истязания собак — убийство молотком и разделывание ножом еще живого животного. Соседи, дети вынуждены это видеть и слышать постоянно. О каком воспитании и укреплении нравственности можно говорить!» — заявила депутат.

ГУ МВД России по Алтайскому краю подтвердило отказ в возбуждении уголовного дела.

18 июля в интернете появилось видео, на котором женщина с особой жестокостью убивает собаку. Сельчане утверждают, что героиня ролика организовала у себя дома «приют для бездомных животных», но на самом деле издевается над ними.

Источник: altapress.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы ели собак?

Аноним, 04 сентября 2020 19:49
Хорошие действия полиции Рубцовска.
Собак в год кусают несколько тысяч человек, а превентивное лечение от бешенства стоит дорого и очень болезнено.
Собаки убивают в год несколько сот человек.
Ау зоозащитники!
Вы не хотите посмотреть в глаза , разорванного толпой ваших любимчиков, ребенка или старика?
А сколько коров и свиней убивают на пропитание собакам? Собаки капусту не едят.
Сходите на скотобойню - посмотрите в глаза коровам.
Зоозащита - у вас двойная мораль и раздвоение личности.
Аноним, 04 сентября 2020 19:58
Сейчас кто-то заведет свою старую как мир пластику - убил собаку, убьет и человека.
Но пока что именно собаки убивают детей, стариков, других собак, кошек, домашних животных.
По каждому случаю гибели или травм от зубов собак, нужно заводить уголовное дело против установленного круга лиц, пропагандирующего приоритет животных над людьми, приведшие к страданию людей или их смерть.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Снял ножом скальп с жены на глазах у детей изверг
20:27 04-09-2020
Снял ножом скальп с жены на глазах у детей изверг
БердскМощное похолодание до -2 градусов идет в Новосибирскую область и Бердск
20:16 04-09-2020
Мощное похолодание до -2 градусов идет в Новосибирскую область и Бердск
Общая картина в ФСО хуже, чем в Новосибирской области
20:04 04-09-2020
Общая картина в ФСО хуже, чем в Новосибирской области
Раскрыть программу по отравляющим веществам группы "новичок" требует НАТО от России
19:59 04-09-2020
Раскрыть программу по отравляющим веществам группы
Вырвал волосы у жены и резал ее на глазах детей напившийся на прогулке муж
19:46 04-09-2020
Вырвал волосы у жены и резал ее на глазах детей напившийся на прогулке муж
Отравление Навального сфальсифицировано, заявили в разведке Белоруссии. Данные передали ФСБ
19:33 04-09-2020
Отравление Навального сфальсифицировано, заявили в разведке Белоруссии. Данные передали ФСБ
Скончалась 4-месячная пассажирка самолета рейса Абакан-Москва
19:23 04-09-2020
Скончалась 4-месячная пассажирка самолета рейса Абакан-Москва
БердскКто попал на Доску почета 2020 в Бердске? Мэр отвез свидетельства новым "почетным" 2
19:10 04-09-2020
Кто попал на Доску почета 2020 в Бердске? Мэр отвез свидетельства новым
Порно и маты включили 5-классникам на онлайн-уроке математики
18:54 04-09-2020
Порно и маты включили 5-классникам на онлайн-уроке математики
Астрологический прогноз для женщин на 7-13 сентября 2020: Возьмите курс на легкость и позитив!
18:47 04-09-2020
Астрологический прогноз для женщин на 7-13 сентября 2020: Возьмите курс на легкость и позитив!