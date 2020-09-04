Ест убитых собак из-за нищеты "живодерка"

В интернете появилось видео, на котором женщина с особой жестокостью убивает собаку. Сельчане утверждают, что героиня ролика организовала у себя дома «приют для бездомных животных», но на самом деле издевается над ними.

В Алтайском крае живодерка ест убитых собак

Полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении жительницы села Зеленая Дубрава, которая убивает собак. Правоохранители не нашли для этого оснований потому, что женщина ест своих жертв.

Полиция Рубцовского района считает деяния живодерки не подлежащими наказанию, поскольку для нее это средство выживания, отметила депутат местного горсовета Надежда Дрюпина.

«Очевидно, что принимать к ней меры никто не собирается. Смею предположить, что и руководство районной полиции больше всего волнует огласка, а не совершенные преступления < …> Не каждый человек сможет смотреть на истязания собак — убийство молотком и разделывание ножом еще живого животного. Соседи, дети вынуждены это видеть и слышать постоянно. О каком воспитании и укреплении нравственности можно говорить!» — заявила депутат.

ГУ МВД России по Алтайскому краю подтвердило отказ в возбуждении уголовного дела.

18 июля в интернете появилось видео, на котором женщина с особой жестокостью убивает собаку. Сельчане утверждают, что героиня ролика организовала у себя дома «приют для бездомных животных», но на самом деле издевается над ними.

Источник: altapress.ru