Как зацепить и привлечь каждый знак зодиака на первом свидании? На что поведёшься ты?

Есть такая поговорка, что притягиваются именно противоположности. Но с помощью астрологии вам нет необходимости полагаться на устаревшие пословицы. Чтобы привлечь человека, который вам нужен, просто нужно использовать определенные движения, в зависимости от знака Зодиака.

Кому достаточно шептать на ушко, а кому нужен сразу врыв эмоций?

Овен

Для знаков Огня важно не терять зря времени. И это применимо и для соблазнения. Чтобы его завести, лучше всего использовать прямолинейность. Это значительно упростит вам жизнь. Тут не нужны долгие походы на свидания, ужины и прочее. На Овнов произведет впечатление, если вы честно сразу скажете, что именно вам нужно.

Телец

Для Тельца хорошими триггерами могут послужить массаж, вкусная еда и отдых на природе. Чтобы добиться расположения этого знака Зодиака, предложите ему романтическую прогулку, а после сделайте чувственный массаж. Если вы завершите это свидание фруктами и вином, то Телец будет просто в восторге и будет готов питаться из ваших рук.

Близнецы

Имеет смысл рассказывать о своих местах за напитками, потом повести Близнеца в караоке-бар, а после завершения последней песни, разобраться в переулке. Близнецам ужасно не нравится скука, она убивает в них сексуальное влечение. Если вы будете непредсказуемы, то Близнецы последуют за вами непременно.

Рак

Рак приходит в возбуждение от уютной атмосферы. Поэтому для его соблазнения лучше всего подходят обеды дома, на которых присутствует большое количество вина; комфортные кинотеатры, где есть возможность подержать друг друга за руки; и пляжи, на которых нет других людей, и где вы можете уделить все время исследованию партнера. Если вам удастся сделать опыт интимным, то Рак не покинет вас, а всегда будет возвращаться.

Лев

Характер Льва можно назвать эксгибиционистским. Он обожает, когда все внимание сосредоточено на нем. И Льву нравится, когда человек, который рядом с ним, так же не опасается выделяться из толпы. Но при этом больше внимания должно доставаться Льву.

Дева

Девы убегают, сохраняя контроль. Он любят быть в позиции лидера каждый день. Дева обожает, когда она может говорить грязно: может сказать прямо о том, что ей нужно и после получить это. Так что позвольте им планировать ваше первое свидание. А после пусть и дальше заказывают, чего им хочется, сначала в ресторане, а позже и в постели.

Весы

Весам нравится, когда их мозги работают. Их способны возбудить игры разума. А партнеры с большими идеями и психологическими играми только отвлекают.

Скорпион

Этот знак Зодиака обожает секс, но при этом у него довольно темные воды. Предложите БДСМ. Или еще что-нибудь оригинальное и неизведанное. Чтобы Скорпион возбудился, смело рискуйте и предлагайте эксперименты. Отправьте ему смелое фото или эротическое сообщение, приправьте поцелуй укусом, чтобы добиться самого лучшего эффекта.

Стрелец

Стрельцам нравится бывать в неизвестных местах. Кроме того, их привлекает власть. Чтобы добиться его возбуждения, используйте выстрелы. Пригласите его на новый фильм или в интересный ресторан, покажите ему бурлеск-шоу. И не скрывайте своих намерений – как бы это не было рискованно.

Козерог

Для этого знака Зодиака на первом месте верность. Растяните каждый момент вместе, каждое прикосновение и поцелуй. Ему больше понравится сдержанность, чем открытая демонстрация чувств и намерений. Чтобы его включить, сходите с Козерогом в секс-шоп.

Водолей

Водолею нравятся новинки. Чтобы соблазнить его, необходимо использовать фетишисткие и странные вещи. Важно постоянно пробовать что-то еще. Если вам удастся предложить что-то, о чем он даже не слышал, Водолей захочет снова увидеться с вами.

Рыбы

Невероятно романтический знак. Почитайте им стихи, нежно шепчите на ухо. На первом свидании не тратьте время на светскую беседу, лучше расскажите про большие мечты.

Источник: navalnyfals