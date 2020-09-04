Отобрал выплату в 10 000 рублей от Путина на ребенка отец в Бердске. С женой в разводе и ПФР помочь не может

В тот же день, когда Путин объявил о новой мере поддержки семей во время пандемии коронавируса - на каждого ребёнка от 3 до 16 лет выплатить по 10 тысяч рублей, люди ринулись подавать заявления на материальную помощь через интернет и МФЦ. Кто-то очень торопился и радовался, как выигрышу в лотерею, кто-то был уверен, что вполне успеет. Благо, сроки не поджимают: прием заявлений аж до 1 октября.
Некоторые мамы, находящиеся в разводе и не получающие алиментов от бывшего супруга забеспокоились: если отец не лишён родительских прав и подаст заявление раньше матери, значит, деньги получит он, и вероятнее всего они не дойдут до ребенка?
В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась бердчанка Полина:
Ситуацию прокомментировала Начальник отделения ПФР города Бердска Елена Чуль:
- У нас в городе эту выплату уже получили порядка 20 000 человек. А законно получить данную выплату может даже тот родитель, который не воспитывает и не содержит ребенка, в том числе неплательщик алиментов. Главный критерий: наличие записи о родителе в свидетельстве о рождении. Исключение составляют те, кто лишен родительских прав.
А если бывший супруг не платит алименты, но успел получить единовременную выплату, у мамы есть право обратиться в суд с иском на неосновательное обогащение отца.