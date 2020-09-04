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Смерть попала на видео: Хотела переплыть Катунь туристка из Новосибирска для видеоролика. Утонула

17:36 04.09.2020 Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
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Тело 43-летней погибшей до сих пор не нашли. Погибшая гостила в Элекмонаре и попросила дочь своих друзей снять видео ее заплыва.

Смерть попала на видео: Хотела переплыть Катунь туристка из Новосибирска для видеоролика. Утонула
Заплыв в Катуни для видеоролика закончился трагедией

Днем 3 сентября в районе села Элекмонар Чемальского района на реке Катунь жительница Новосибирска 1977 года рождения, отдыхающая у знакомых, умеющая хорошо плавать, уверенная в своих силах, решила совершить заплыв вдоль берега реки Катунь. 16-летнюю дочку своих знакомых, она попросила снять это на видео. Женщину подхватило сильное течение, и ее стало уносить на стремнину. Девушка сразу бросилась за помощью на ближайшую туристическую базу, позвонила родителям. Незамедлительно были организованы поисковые работы силами пожарных 5 ПСЧ села Чемал, местного населения, организаторы туристических сплавов предоставили катер. Задействовалось 17 человек, 2 единицы техники, 1 плавсредство, визуальный поиск осуществлялся с моста в н.п. Аскат. Была обследована береговая линия и акватория от с. Элекмонар до с. Узнезя. Поиски результатов не дали.

Мы обращаемся к многочисленным туристам, гостям нашего региона! Возможно, у себя на родине вы переплывали реки и озера, которые значительно шире. Но, Катунь – горная река, её истоки находятся на леднике. Вода в Катуни холодная 10-15 °С, при такой температуре огромный риск подвергнуться судорогам, дно каменистое, течение очень бурное, особенно подводное, с ним невозможно справиться. Жители Алтая в Катуни не купаются!

Берегите себя и своих близких!

Смерть попала на видео: Хотела переплыть Катунь туристка из Новосибирска для видеоролика. Утонула

Смерть попала на видео: Хотела переплыть Катунь туристка из Новосибирска для видеоролика. Утонула

Смерть попала на видео: Хотела переплыть Катунь туристка из Новосибирска для видеоролика. Утонула

Смерть попала на видео: Хотела переплыть Катунь туристка из Новосибирска для видеоролика. Утонула

Источник: 04.mchs.gov.ru

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Не переплывайте реки.

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