Голосование по-Навальному: какой способ предлагал он в Новосибирске до своего отравления

Алексей Навальный с 20 августа находится в коме. Его отравили "новичком", предположительно, в Томске

Политологи предсказывают, что состояние здоровья Алексея Навального и ситуация с его отравлением могут повлиять на выборы. Особенно в Новосибирской области, где оппозиционер провел последние дни перед госпитализацией, где снимал ролик «Кто захватил столицу Сибири и как ее освободить». В нем рассказывается о ситуации в Новосибирске и бизнесе местных депутатов-единороссов.

Но несмотря ни на что, оппозиционные кандидаты в регионе достаточно активны. У них стоит задача свалить «Единую Россию». В том числе посредством системы «Умного голосования», которую Навальный впервые предложил в 2019 году. Тест тогда прошел успешно: например, на выборах в Мосгордуму кандидаты, поддержанные «Умным голосованием», во многих округах разгромили кандидатов от «Единой России».

В единый день голосования, 13 сентября 2020 года, в 11 российских регионах назначены выборы депутатов законодательных органов государственной власти. Выбирать депутатов заксобрания будут и в Новосибирской области, а также в горсовет Новосибирска. На региональных выборах кандидаты от оппозиции снова воспользуются системой «Умного голосования».

На сайте «Умного голосования» можно зарегистрироваться, чтобы перед самыми выборами получить рекомендацию, за кого из кандидатов стоит голосовать на конкретном округе. Список кандидатов из членов штабов Навального выложили на сайте политика еще 18 августа.

Новосибирск оппозиционный

Известно, что «Умное голосование» будет действовать во всех регионах, где работают штабы Навального. Например, в Новосибирске есть целая коалиция оппозиционных выдвиженцев во главе с координатором штаба Сергеем Бойко, которых будет поддерживать система «Умного голосования». Кстати, новосибирский штаб считается одним из сильных в стране, а Новосибирск — одним из самых оппозиционных городов, где «Единая Россия» набирает гораздо меньше голосов, чем в среднем по стране. Например, на выборах в Госдуму в 2011 году за ЕР проголосовало 33,8% (49% по РФ), в 2016-м - 38,3% (54% по РФ). За поправки в Конституцию в июле 2020 года в Новосибирской области отдали голоса 67,8% избирателей (против общероссийских 77,9%), а явка в регионе оказалась на 20% ниже общероссийской.

Сейчас большинство мест в новосибирском заксобрании у «Единой России» - 50 из 76, 17 кресел занимает КПРФ, по 4 — у ЛДПР и «Справедливой России», еще одно — у партии «Гражданская платформа». В горсовете столицы Сибири у «ЕР» 33 места, у КПРФ — 12.

Но на выборы в региональное заксобрание представители коалиции не идут. А в новосибирский горсовет выставили кандидатов в 40 из 50 округов, 38 из них смогли собрать подписи.

Коалиция «Новосибирск 2020» ставит себя в противовес не только «Единой России», но и КПРФ. «Коалиция создана активными горожанами для борьбы с «Единой Россией» и КПРФ, слившимися в единую партию власти, и для кардинальных перемен в управлении городом. Сделаем Новосибирск снова пригодным для жизни!» — так звучит главное заявление кандидатов от оппозиции.

Сергей Бойко рассказал, что в Новосибирске на выборах депутатов горсовета не обязательно голосовать за кандидатов от коалиции, если на округе есть сильный кандидат не единоросс. Нужно голосовать за того, кто имеет реальные шансы победить выдвиженца «Единой России».

На новосибирской политической арене Бойко заявил о себе в 2015 году. Тогда он совместно с двумя кандидатами от ПАРНАСа баллотировался в законодательное собрание Новосибирской области. Всех троих кандидатов не допустили до выборов, а сам Сергей Бойко устроил в знак протеста голодовку. Напомним, что баллотировался и житель Бердска Егор Савин, ныне живущий в Казнас-Сити. Уехать в США с семье его заставили преследования и угрозы, имеющие политическую мотивацию.

В 2019 году Бойко стал единственным кандидатом-самовыдвиженцем на выборах мэра Новосибирска, на которых занял второе место, заручившись поддержкой 20% избирателей.

Надоела «Единая Россия»?

Эксперты по разному оценивают возможности «Умного голосования». Одни расценивают его как платформу для мобилизации протестного голосования и возможность получить известность оппозиционным кандидатам. Другие полагают, что сторонники Навального не учитывают местную повестку, а ставят цель «свергнуть власть», что может отпугнуть избирателей. Третьи считают, что отобрав голоса у кандидатов из системной оппозиции, коалиция только сыграет на руку «Единой России».

Политолог Владимир Леонтьев не уверен, что «Умное голосование» поможет оппозиции серьезно выступить на новосибирских выборах. Хотя он не исключает «локальных сюрпризов». Кроме того, ситуация может измениться в зависимости от состояния здоровья Навального, находящегося в берлинской клинике.

- Навальный правильно делает ставку на наблюдателей. Они могут зафиксировать нарушения, не дать нарушить. Пока в Новосибирске мало оппозиционных наблюдателей. И в этом ошибка Бойко. Их нужно мотивировать. «Тотальных сюрпризов» от оппозиции пока не будет, но очень возможны локальные, на отдельных участках. Занятые единороссами и коммунистами места останутся. В основе своей «Единую Россию» не свалят. У нее лучше ситуация по области, в городе — хуже. Это понятно — мэр от КПРФ, новосибирцы думают: «Хватит, уже надоела «Единая Россия». Люди пойдут голосовать не за партию власти, а за конкретного строителя, который им двери в подъезде покрасил. Губернатора поставили во главе списка. Как вы думаете, обрадуется он, если будет проигрывать? По стране 7 губернаторов (возглавляют партсписки), чтобы спасти ситуацию. Я не думаю, что Травников безразличен к своей судьбе. Конечно, меры принимают. Отсюда «выросли» и три дня для голосования. Но борьбы я не вижу, деньги (на избирательные кампании) не тратят. А без борьбы, не думаю, что проголосуют против «Единой России», - высказался политтехнолог в интервью "Курьер. Среда. Бердск".

По оценке Леонтьева, на 95% после выборов в новосибирские горсовет и заксобрание все останется, как есть сейчас.

Как это работает?

- Единороссы выигрывают за счет распыления наших голосов между разными кандидатами. Если все мы договоримся и проголосуем за самого сильного противника ЕР, он победит, и «Единая Россия» потеряет еще один мандат, - сообщает Навальный на своем сайте и предлагает зарегистрироваться или стать наблюдателем, пройдя по ссылкам.

Подробные рекомендации, как не выбрать единороссов, оппозиционер обещает прислать накануне выборов - за кого проголосовать, чтобы голос действительно на что-то повлиял.

Навальный уверен, что назначенное 3-дневное голосование на сентябрьских выборах — это ни что иное, как «паническая реакция на угрозу «Умного голосования».

- Если мы с вами затянем в УГ 15% избирателей, то победим «Единую Россию» везде, - заявил Навальный, предполагая, что в связи с этим готовится грандиозная фальсификация итогов выборов и объявив сентябрьское голосование грандиозной битвой. - В сентябре есть за что биться (депутатские места, которые можно отнять у единороссов) и есть кому биться (кандидаты и их команды). То есть тут есть политические акторы со своими интересами.

«Умное голосование» — проект, созданный в 2019 году командой политика Алексея Навального с целью лишить правящую партию голосов на региональных и федеральных выборах, консолидировав голоса тех, кто выступает против «Единой России». В Новосибирской области он применялся в прошлом году на выборах мэра. «Единая Россия» своего кандидата не выдвигала. Официально представители партии сообщали, что сосредоточились на других выборных кампаниях. Однако годом ранее кандидат в губернаторы от партии власти Андрей Травников заключил предвыборное соглашение с КПРФ. По нему мэр столицы Сибири Анатолий Локоть отказался от своего выдвижения на пост главы региона в обмен на сохранение прямых выборов градоначальника и преференции Новосибирску.