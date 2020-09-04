Как кричит организм о начале проблем с сердцем: 7 неочевидных симптомов

Седые волосы. Иногда их большое количество связывают с образованием холестериновых бляшек в коронарной артерии. Такие изменения приводят к нарушению сердечной деятельности.
Храп. Нередко это состояние сопровождает остановка дыхания во сне. Апноэ повышает давление, что увеличивает нагрузку на сердце.
Судороги в ногах. Иногда они возникают из-за бляшек, которые нарушают кровоток. Сердце перестает нормально перекачивать кровь.
Онемение, холод конечностей. Симптом наблюдают при нарушении кровообращения, что угрожает жизни.
Темные пятна под ногтями могут говорить о серьезных проблемах с сердцем.
Синий оттенок кожи. Симптом свидетельствует о низком уровне кислорода в крови. Сердце не может доставлять его ко всем органам по причине закупорки сосудов.
Эректильная дисфункция. У мужчин такой признак иногда говорит о начале сердечного приступа, который спровоцирован атеросклерозом.
Источник: sovets