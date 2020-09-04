Как кричит организм о начале проблем с сердцем: 7 неочевидных симптомов

Люди привыкли, что при поражении жизненно важного органа главными симптомами бывают боли в груди, изменение ритма. Иногда организм подает необычные сигналы, которые свидетельствуют о высоком риске заболеваний сердца.

Обращайте внимание на состояние своего здоровья и не игнорируйте эти признаки!

Седые волосы. Иногда их большое количество связывают с образованием холестериновых бляшек в коронарной артерии. Такие изменения приводят к нарушению сердечной деятельности.

Храп. Нередко это состояние сопровождает остановка дыхания во сне. Апноэ повышает давление, что увеличивает нагрузку на сердце.

Судороги в ногах. Иногда они возникают из-за бляшек, которые нарушают кровоток. Сердце перестает нормально перекачивать кровь.

Онемение, холод конечностей. Симптом наблюдают при нарушении кровообращения, что угрожает жизни.

Темные пятна под ногтями могут говорить о серьезных проблемах с сердцем.

Синий оттенок кожи. Симптом свидетельствует о низком уровне кислорода в крови. Сердце не может доставлять его ко всем органам по причине закупорки сосудов.

Эректильная дисфункция. У мужчин такой признак иногда говорит о начале сердечного приступа, который спровоцирован атеросклерозом.

Источник: sovets