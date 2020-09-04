04.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Яда в организме Навального не нашли врачи из Омска

18:07 04.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

По их мнению, состояние Навального могло быть спровоцировано каким-либо из нескольких факторов, такими, как диеты, алкоголь, стресс, переутомление, перегрев на солнце.

Яда в организме Навального не нашли врачи из Омска
Омский врач сообщил об отсутствии токсикантов в организме Навального

Омские врачи не нашли у Алексея Навального повреждений внутренних органов, отвечающих за вывод токсичных веществ, то есть почек, легких и печени, а это значит, что токсикантов в его организме не было. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

"Мы две ситуации оценили - то, что могло зайти в организм и как организм среагирует на яд. Организм на яд не реагировал, то есть яда не было. Это очевидные вещи", - приводит слова Сабаева министерство здравоохранения Омской области.

По его мнению, состояние Навального могло быть спровоцировано каким-либо из нескольких факторов, такими, как диеты, алкоголь, стресс, переутомление, перегрев на солнце.

"Данная ситуация могла быть спровоцирована не только диетами, она могла быть спровоцирована какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем. Могла быть спровоцирована стрессовым состоянием, переутомлением", - считает врач.

Он добавил, что произошедшее мог спровоцировать и температурный фактор. "То есть длительное пребывание на солнце, предположим, или наоборот, в переохлаждении", - пояснил он.

"Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака", - уточнил токсиколог.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете при возвращении в Москву из Томска. Омские врачи после обследования назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – не ясно, однако ядов в крови и моче Навального найдено не было.

Позднее пациента перевезли самолетом в Германию, на этой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет от Германии ответа на официальный запрос по этой ситуации.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

От солнечного удара лежит две недели в коме?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Снял ножом скальп с жены на глазах у детей изверг
20:27 04-09-2020
Снял ножом скальп с жены на глазах у детей изверг
БердскМощное похолодание до -2 градусов идет в Новосибирскую область и Бердск
20:16 04-09-2020
Мощное похолодание до -2 градусов идет в Новосибирскую область и Бердск
Общая картина в ФСО хуже, чем в Новосибирской области
20:04 04-09-2020
Общая картина в ФСО хуже, чем в Новосибирской области
Раскрыть программу по отравляющим веществам группы "новичок" требует НАТО от России
19:59 04-09-2020
Раскрыть программу по отравляющим веществам группы
Вырвал волосы у жены и резал ее на глазах детей напившийся на прогулке муж
19:46 04-09-2020
Вырвал волосы у жены и резал ее на глазах детей напившийся на прогулке муж
Отравление Навального сфальсифицировано, заявили в разведке Белоруссии. Данные передали ФСБ
19:33 04-09-2020
Отравление Навального сфальсифицировано, заявили в разведке Белоруссии. Данные передали ФСБ
Скончалась 4-месячная пассажирка самолета рейса Абакан-Москва
19:23 04-09-2020
Скончалась 4-месячная пассажирка самолета рейса Абакан-Москва
БердскКто попал на Доску почета 2020 в Бердске? Мэр отвез свидетельства новым "почетным" 2
19:10 04-09-2020
Кто попал на Доску почета 2020 в Бердске? Мэр отвез свидетельства новым
Порно и маты включили 5-классникам на онлайн-уроке математики
18:54 04-09-2020
Порно и маты включили 5-классникам на онлайн-уроке математики
Астрологический прогноз для женщин на 7-13 сентября 2020: Возьмите курс на легкость и позитив!
18:47 04-09-2020
Астрологический прогноз для женщин на 7-13 сентября 2020: Возьмите курс на легкость и позитив!