Яда в организме Навального не нашли врачи из Омска

По их мнению, состояние Навального могло быть спровоцировано каким-либо из нескольких факторов, такими, как диеты, алкоголь, стресс, переутомление, перегрев на солнце.

Омский врач сообщил об отсутствии токсикантов в организме Навального

Омские врачи не нашли у Алексея Навального повреждений внутренних органов, отвечающих за вывод токсичных веществ, то есть почек, легких и печени, а это значит, что токсикантов в его организме не было. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

"Мы две ситуации оценили - то, что могло зайти в организм и как организм среагирует на яд. Организм на яд не реагировал, то есть яда не было. Это очевидные вещи", - приводит слова Сабаева министерство здравоохранения Омской области.

По его мнению, состояние Навального могло быть спровоцировано каким-либо из нескольких факторов, такими, как диеты, алкоголь, стресс, переутомление, перегрев на солнце.

"Данная ситуация могла быть спровоцирована не только диетами, она могла быть спровоцирована какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем. Могла быть спровоцирована стрессовым состоянием, переутомлением", - считает врач.

Он добавил, что произошедшее мог спровоцировать и температурный фактор. "То есть длительное пребывание на солнце, предположим, или наоборот, в переохлаждении", - пояснил он.

"Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака", - уточнил токсиколог.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете при возвращении в Москву из Томска. Омские врачи после обследования назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – не ясно, однако ядов в крови и моче Навального найдено не было.

Позднее пациента перевезли самолетом в Германию, на этой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет от Германии ответа на официальный запрос по этой ситуации.