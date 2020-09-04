Готовился взорвать школу 15-летний мальчик. Он проходил обследование в психдичпансере

Обследовали там же еще восемь несовершеннолетних, обсуждавших в соцсетях тематику массовых нападений в школах Красноярского края.

Задержанный в Красноярском крае подросток проходил обследование в психдиспансере

Подросток из Минусинского района Красноярского края, задержанный по подозрению в подготовке теракта в школе, проходил обследование в психдиспансере вместе с еще восемью несовершеннолетними, обсуждавшими в соцсетях тематику массовых нападений в школах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу.

"Да, входил", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, входил ли задержанный в число подростков, направленных ранее на обследования в психоневрологический диспансер.

Ранее сотрудники силовых структур выявили в Красноярском крае группу подростков, которые, по сведениям оперативников, обсуждали в соцсетях тематику массовых нападений в школах и могли готовить какие-либо акции в учебных учреждениях. Девятерых участников группы поместили в психдиспансер, по последним данным, на обследовании остаются четверо подростков.

Следственный комитет РФ сообщил в пятницу о задержании 15-летнего подростка из Минусинского района края подозреваемого в подготовке теракта в школе. СК возбудил в отношении 15-летнего подростка уголовное дело по подозрению в подготовке теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ), обучения террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), незаконное изготовление и хранение взрывных устройств (ч. 1. ст. 223.1 и ч 1 ст. 222.1 УК РФ). По предварительной версии следствия, он планировал теракт в школе и собрал четыре взрывных устройства. Сейчас подросток дал признательные показания.