04.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Готовился взорвать школу 15-летний мальчик. Он проходил обследование в психдичпансере

18:19 04.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Обследовали там же еще восемь несовершеннолетних, обсуждавших в соцсетях тематику массовых нападений в школах Красноярского края.

Готовился взорвать школу 15 летний мальчик. Он проходил обследование в психдичпансере
Задержанный в Красноярском крае подросток проходил обследование в психдиспансере

Подросток из Минусинского района Красноярского края, задержанный по подозрению в подготовке теракта в школе, проходил обследование в психдиспансере вместе с еще восемью несовершеннолетними, обсуждавшими в соцсетях тематику массовых нападений в школах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу.

"Да, входил", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, входил ли задержанный в число подростков, направленных ранее на обследования в психоневрологический диспансер.

Ранее сотрудники силовых структур выявили в Красноярском крае группу подростков, которые, по сведениям оперативников, обсуждали в соцсетях тематику массовых нападений в школах и могли готовить какие-либо акции в учебных учреждениях. Девятерых участников группы поместили в психдиспансер, по последним данным, на обследовании остаются четверо подростков.

Следственный комитет РФ сообщил в пятницу о задержании 15-летнего подростка из Минусинского района края подозреваемого в подготовке теракта в школе. СК возбудил в отношении 15-летнего подростка уголовное дело по подозрению в подготовке теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ), обучения террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), незаконное изготовление и хранение взрывных устройств (ч. 1. ст. 223.1 и ч 1 ст. 222.1 УК РФ). По предварительной версии следствия, он планировал теракт в школе и собрал четыре взрывных устройства. Сейчас подросток дал признательные показания.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сделают из детей психов, чтобы не сажать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Снял ножом скальп с жены на глазах у детей изверг
20:27 04-09-2020
Снял ножом скальп с жены на глазах у детей изверг
БердскМощное похолодание до -2 градусов идет в Новосибирскую область и Бердск
20:16 04-09-2020
Мощное похолодание до -2 градусов идет в Новосибирскую область и Бердск
Общая картина в ФСО хуже, чем в Новосибирской области
20:04 04-09-2020
Общая картина в ФСО хуже, чем в Новосибирской области
Раскрыть программу по отравляющим веществам группы "новичок" требует НАТО от России
19:59 04-09-2020
Раскрыть программу по отравляющим веществам группы
Вырвал волосы у жены и резал ее на глазах детей напившийся на прогулке муж
19:46 04-09-2020
Вырвал волосы у жены и резал ее на глазах детей напившийся на прогулке муж
Отравление Навального сфальсифицировано, заявили в разведке Белоруссии. Данные передали ФСБ
19:33 04-09-2020
Отравление Навального сфальсифицировано, заявили в разведке Белоруссии. Данные передали ФСБ
Скончалась 4-месячная пассажирка самолета рейса Абакан-Москва
19:23 04-09-2020
Скончалась 4-месячная пассажирка самолета рейса Абакан-Москва
БердскКто попал на Доску почета 2020 в Бердске? Мэр отвез свидетельства новым "почетным" 2
19:10 04-09-2020
Кто попал на Доску почета 2020 в Бердске? Мэр отвез свидетельства новым
Порно и маты включили 5-классникам на онлайн-уроке математики
18:54 04-09-2020
Порно и маты включили 5-классникам на онлайн-уроке математики
Астрологический прогноз для женщин на 7-13 сентября 2020: Возьмите курс на легкость и позитив!
18:47 04-09-2020
Астрологический прогноз для женщин на 7-13 сентября 2020: Возьмите курс на легкость и позитив!