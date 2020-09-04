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Данные об отказавшихся от прививок детям собирает прокуратура в Новосибирской области

18:38 04.09.2020 Фото: pixabay.com
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Для этого министр здравоохранения региона Константин Хальзов разослал запрос по больницам с просьбой предоставить данные о таких семьях. 

Данные об отказавшихся от прививок детям собирает прокуратура в Новосибирской области
Новосибирцев привлекут к ответственности за отказ от вакцинации детей

Прокуратура Новосибирской области запросила у больниц данные о семьях, которые отказались от вакцинации.

Прокуратура Новосибирской области проверит семьи, которые отказались ставить прививки детям. Для этого министр здравоохранения региона Константин Хальзов разослал запрос по больницам с просьбой предоставить данные о таких людях.

Проверка коснётся и тех, кто отказался от вакцинации по религиозным, политическим или этническим соображениям.

В 2019 году ВОЗ признала игнорирование прививок одной из глобальных угроз здоровью человечества. В этот же год произошла вспышка кори. Заболели 40 человек, среди которых 34 — дети.

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От редакции

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Аноним, 04 сентября 2020 19:21
"Прокуратура Новосибирской области проверит семьи, которые отказались ставить прививки детям."

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