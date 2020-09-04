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Кто попал на Доску почета 2020 в Бердске? Мэр отвез свидетельства новым "почетным"

19:10 04.09.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Традиционно в администрации торжественно награждают трудовые коллективы свидетельствами о занесении на Доску почета в День города. Но из-за коронавируса массовость запрещена.

Кто попал на Доску почета 2020 в Бердске? Мэр отвез свидетельства новым почетным
Свидетельства о занесении на Доску почета получил станочник бердского лесхоза Александр Федотов

Глава Бердска Евгений Шестернин и замглавы администрации Жанна Шурова 4 сентября вручили свидетельства о занесении на Доску почета города в 2020 году.

Традиционно в администрации торжественно награждают трудовые коллективы свидетельствами о занесении на Доску почета в День города Бердска. Но в связи с ограничительными мерами Евгений Шестернин посетил санаторий «Сибиряк» и Бердский лесхоз, чтобы лично вручить свидетельства и поздравить с занесением на Доску почета, сообщает пресс-центр мэрии Бердска.

Глава города поблагодарил генерального директора «Сибиряк» Романа Приходько и станочника деревообрабатывающего цеха Бердского лесхоза Александра Федотова за ту работу, которую оценил трудовой коллектив и руководство. Теперь эту работу оценит и весь Бердск.

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От редакции

Заслуженно?

Аноним, 04 сентября 2020 19:33
НВР:
Заслуженно!
житель, 04 сентября 2020 20:09
Поздравляем!

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