Скончалась 4-месячная пассажирка самолета рейса Абакан-Москва

Девочке, которую эвакуировали с реаниматологом, стало плохо в воздухе. Борт экстренно сел в Перми. Но спасти ребенка не удалось.

В Перми умер младенец, которому стало плохо в самолете

Медики не смогли спасти 4-месячную пассажирку самолета, который сел в аэропорту Перми по пути в Москву, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

Ранее СМИ сообщили, что в пятницу в пермском аэропорту экстренно сел летевший из Абакана в Москву самолет, на борту которого стало плохо ребенку.

"Осуществлялась медицинская эвакуация 4-месячного ребенка в сопровождении мамы и реаниматолога из больницы республики Тыва на лечение в Москву. Реанимационная педиатрическая бригада скорой медпомощи Перми совместно с реаниматологом реанимировали ребенка, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось", — сообщили в министерстве на просьбу прокомментировать инцидент.