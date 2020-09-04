Отравление Навального сфальсифицировано, заявили в разведке Белоруссии. Данные передали ФСБ

По словам Пескова, следствие по делу об отравлении Навального будет открыто, если найдется подтверждение наличия отравляющего вещества.

Песков заявил, что материалы белорусской разведки об отравлении Навального переданы ФСБ

Материалы белорусской разведки, доказывающие фальсификацию данных об отравлении Алексея Навального, переданы ФСБ, спецслужба доложит о них Путину, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Они же (материалы) вчера были переданы. Вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал, они будут переданы в ФСБ", - сказал Песков. "Наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно, не сомневаюсь в этом", - добавил он, указав, что "это функция любой спецслужбы".

Отвечая на вопрос, кому склонна верить российская сторона, Германии или Белоруссии (учитывая, что глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин говорил о том, что раз Лукашенко выступает с подобными обвинениями в адрес Запада, значит, располагает достаточными основаниями), Песков призвал быть точными и не передергивать факты.

"Он не исключал такую возможность, Нарышкин, давайте будем точными", - подчеркнул пресс-секретарь президента. Он также подчеркнул, что материалы, о которых идет речь, "по линии специальных служб циркулируют" и, "соответственно, они анализируются в наших спецслужбах". При этом Песков еще раз подчеркнул, что затрудняется что-либо сказать по содержанию собранных белорусской стороной материалов.

Песков отказался прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации Германией и Польшей данных об отравлении Алексея Навального, сославшись на то, что не знаком с этой информацией.

"Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, и поэтому никак не могу прокомментировать это заявление президента Белоруссии", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Пресс-секретарь президента отметил, что медики омской больницы, куда изначально был доставлен Алексей Навальный, были гораздо более открыты, информируя общественность о его состоянии, чем их немецкие коллеги.

"Справедливости ради нужно все-таки обратить, наверное, внимание всех, что из омской больницы предоставлялось гораздо больше и гораздо чаще информация о состоянии здоровья больного, чем, например, это делается сейчас из берлинской больницы. <…> Наши врачи себя вели гораздо более транспарентно в отношении информирования и журналистов, и всех заинтересованных, чем это делают немецкие коллеги", - сказал Песков.

Представитель Кремля сделал особый акцент на том, что Россия факты не скрывает. "Они хорошо известны. Мы о них рассказывали. Всем нашим партнерам и визави они прекрасно известны. С первых дней информация предоставлялась", - заключил Песков.

О следствии по делу

Следствие по делу о возможном отравлении Навального будет открыто де-юре, если найдется подтверждение наличия отравляющего вещества в его организме, сообщил Песков.

"Наши специалисты из МВД выполняют доследственную проверку, и она началась практически сразу. Де-факто это и есть следственные действия, они выполняются. Если найдется подтверждение информации о наличии в биологических пробах пациента каких-либо отравляющих веществ, то, конечно, нет сомнений, что последует и де-юре открытие следствия", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что российская сторона в этой ситуации предпочитает быть последовательной и осторожной при рассмотрении тех или иных версий произошедшего с Навальным. "Самые разные версии, в том числе и версия отравления, рассматривалась с первых дней, когда больной был на излечении в реанимации в Омске. По версии наших врачей и наших специалистов, эта версия не подтвердилась. Рассматривались другие врачебные версии", - напомнил он.

Представитель Кремля также указал на тот факт, что, по заявлениям официальных представителей западных стран, в том числе и канцлера ФРГ, немецким специалистам удалось установить некое отравляющее вещество. "В данном случае здесь мы рассчитываем на наш диалог с германскими коллегами, рассчитываем на то, что в ходе этого диалога мы получим информацию о том, что это за вещество", - заявил Песков. Он вновь подчеркнул, что это поможет тем действиям, которые выполняют сейчас специалисты из МВД.

Песков не стал строить предположений, кому было бы выгодно отравление Навального за пределами России и внутри страны. "Мы в этой ситуации сами опираемся на факты, действуем последовательно и осторожно, и всех остальных тоже призываем опираться на факты", - заключил он.