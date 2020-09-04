Вырвал волосы у жены и резал ее на глазах детей напившийся на прогулке муж

Суд назначил виновному два года в колонии-поселения. Его обвинили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего.

Житель Твери резал жену ножом на глазах своих детей. Суд вынес приговор

В Твери Московская районная прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении 34-летнего местного жителя, который на глазах своих детей набросился с ножом на супругу.

Инцидент произошел в июне текущего года. Мужчина, находясь на прогулке со своей семьей, напился. По пути домой между супругами вспыхнул конфликт. В подъезде своего дома мужчина начал избивать жену, а затем нанес ей порядка 10-ти ударов ножом, лишив потерпевшую волосяного покрова. Все это происходило на глазах малолетних детей.

Мужчину обвинили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего.

Суд назначил виновному два года в колонии-поселения.