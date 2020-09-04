Раскрыть программу по отравляющим веществам группы "новичок" требует НАТО от России

НАТО настаивает на том, что Россия должна раскрыть все детали программы производства отравляющих веществ группы "Новичок" Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам внепланового заседания Североатлантического совета на уровне послов, посвященного ситуации вокруг дела Алексея Навального, пишет ТАСС.

"Российское правительство должно полностью сотрудничать с ОЗХО и с независимым международным расследованием. Ответственные за эту атаку должны быть привлечены к ответственности. Мы также призываем Россию к полному раскрытию программы "Новичок" ОЗХО", - сказал Столтенберг.

По его словам, страны НАТО обсуждают возможные меры в связи с инцидентом с Навальным, но пока нельзя сказать, какими они будут. "Союзники (страны НАТО - прим. ТАСС) будут консультироваться в ответ на отравление Навального. Пока преждевременно говорить, какой может стать международная реакция", - сказал генсек альянса.

НАТО рассматривает инцидент с Навальным как покушение на фундаментальные права и принципы, на которых основан альянс, отметил Столтенберг. "Мы считаем, что это атака против фундаментальных прав, против базовых демократических принципов, на которых основан наш альянс", - сказал он.

Генсек отметил, что все страны - члены Североатлантического альянса согласились с тем, что Россия должна ответить на серьезные вопросы по инциденту с Навальным. "Все страны НАТО договорились, что Россия теперь должна ответить на серьезные вопросы", - сказал Столтенберг. Он утверждал, что инцидент с Навальным "является отравлением", а также покушением на фундаментальные права и принципы, на которых основан альянс. Генсек потребовал от Москвы "проведения международного расследования инцидента с Навальным во взаимодействии с Организацией по запрещению химического оружия".

Он также пообещал, что государства НАТО "будут консультироваться по поводу международного ответа", однако отметил, что пока преждевременно говорить, каким он будет.

Российским СМИ, постоянно аккредитованным при НАТО, пресс-служба альянса не позволила задавать вопросы на этом мероприятии.

В МИД РФ не раз подчеркивали, что разработок под условным названием "Новичок" в России не велось. Как заявил в марте 2018 года постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин, в РФ реализация программ, связанных с новыми типами нервно-паралитических веществ, была прекращена в 1992 году. При этом в середине 1990-х годов ряд сотрудников Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии уехали на Запад, где продолжили эти исследования. По словам Шульгина, положительные результаты по созданию веществ, классифицированных под общим названием "Новичок", были достигнуты в Великобритании, Чехии, Швеции и США, "они подтверждены и отражены более чем в 200 открытых источниках стран НАТО".