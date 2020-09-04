Общая картина в ФСО хуже, чем в Новосибирской области

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Новосибирская область на 2-м месте среди регионов Сибири с самым низким показателем прироста пациентов с COVID-19. Итоги недели Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подсчитал статистику за неделю с 29 августа по 4 сентября. По состоянию на 4 сентября количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области увеличилось на 3%. За неделю данный показатель не изменился.

Это ниже, чем показатель в целом по СФО и России. Показатель прироста заболевших — один из ключевых в оценке эпидемической картины. На него, в числе прочих, ориентируется Роспотребнадзор, давая региональным властям рекомендации о снятии ограничений или введении послаблений режима при эпидемии. 4 сентября на территории Новосибирской области выявлено 11 607 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Самый большой количественный прирост зарегистрированных случаев заболевания в регионе за отчетный период зафиксирован 31 августа — 60 человек за сутки.

По итогам недели Новосибирская область делит 2-е место в тройке самых «благополучных» субъектов СФО с наиболее низким процентом прироста инфицированных, еще с двумя регионами: Омской и Иркутской областью Индекс прироста заболевших в целом по СФО за истекший период — 4%. Таким образом, общая картина в федеральном округе хуже, чем в Новосибирской области. В Сибири за прошедшую неделю самый значительный прирост заболеваемости вновь отмечен в Кузбассе. Там людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 10% больше. 2-е место теперь делят Республика Алтай и Томская область; 3-ем место — у Красноярского края (5%).

Самый низкий прирост заболеваемости по-прежнему демонстрирует Республика Тыва, возглавляя тройку самых благополучных субъектов СФО. Здесь прирост не изменился за неделю — 2%. 3-е место у Хакасии и Алтайского края (4%). По России показатель прироста новых случаев COVID-19 сравнялся с общесибирским. За неделю он не изменился: 4%. ИЦК отмечает, что планку в 17 000 заболевших на неделе преодолели Красноярский край и Иркутская область.