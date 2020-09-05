Выплата 10 000 руб. от Путина в августе 2020: что известно и как будут идти сборы к школе

Новые пособия в августе на детей до 16 лет ждут миллионы родителей. Но пока «августовские» 10000 рублей существуют лишь на уровне слухов и разговоров.

Деньги на школьников в августе новосибирцы получат

Мамочкам не видать пособия, пока соответствующий указ не подпишет Президент России Владимир Путин. Некоторые надеются, что выплаты в августе будут, но ближе к 1 сентября, чтобы родители школьников точно потратили деньги на подготовку к школе, а не на себя.

Между тем в Новосибирской области существуют региональные пособия, призванные помочь родителям собрать детей к 1 сентября. Школьникам необходима государственная поддержка в период пандемии, уверены многие родители учащихся. В сети гуляют предположения, что выплаты начислят автоматически без подачи заявлений, как и предыдущие, выплаченные 1 июля, но ближе к 1 сентября, чтобы родители не потратили деньги от государства на что-то другое.

Сотни тысяч российских родителей подписывают петицию, адресованную Владимиру Путину, с просьбой о новых детских выплатах из федерального бюджета. Петицию подписали уже около 250 тысяч родителей, но, несмотря на большое количество подписей, она не имеет юридической силы. Государственные структуры не могут рассматривать документ, который, по сути, является «пустышкой».

«Многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года. 1 сентября - это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учёбу обходятся до 20 тысяч рублей. И уже сегодня многие боятся, что придётся залазить в кредиты, - говорится в тексте петиции Президенту. - В такой ситуации материальная помощь семьям с детьми была бы очень кстати! Поэтому мы, российские матери, просим Президента Владимира Путина в третий раз помочь семьям и в августе выдать всем очередное пособие!»

На меры поддержки российских семей с детьми с 1 июня уже было направлено более 600 млрд рублей, помощь оказана 26,5 млн детей. В Новосибирске 395 тысяч семей получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей на общую сумму 11,3 миллиарда рублей.

«На сегодняшний день большинство семей свои права на данные выплаты уже реализовали», – сообщает пресс-служба ПФР Новосибирской области.

Тем не менее, деньги на школьников в августе новосибирцы получат. Деньги для подготовки школьников к новому учебному году могут получить многодетные семьи Новосибирска. Единовременные пособия выплачивают на покупку одежды и школьных принадлежностей. Школьникам из многодетных семей региональное правительство выделяет 2000 рублей для компенсации расходов на приобретение одежды. Кроме того, перед началом учебного года родители могут претендовать на 300 рублей на каждого ребенка школьного возраста для приобретения письменных принадлежностей. Родители первоклассников могут получить единовременную выплату 5000 рублей, а ребёнок из многодетной семьи, поступивший в вуз, имеет право на получение 10000 рублей.

Также в августе продолжится выплата пособия в 10000 рублей для семей с детьми до 16 лет. Это касается тех, кто еще не успел подать заявление. Большинство семей-получателей в Новосибирске уже использовали деньги от государства.

В сети гуляют слухи о том, что в Госдуме уже рассматривают возможность «августовских» выплат. СМИ и родительские форумы ссылаются на слова депутата нижней палаты Парламента Михаила Тарасенко, который назвал такую идею уместной. Но на законодательном уровне эта инициатива пока не одобрена. Семьи с детьми до 16 лет снова получат деньги только в том в случае, если инициативу одобрит Владимир Путин.

Родители школьников и некоторые эксперты полагают, что если деньги и выделят повторно, то ближе к 1 сентября. «Единственное, что стоило бы, вероятно, подкорректировать – это время второй выплаты: разумнее было бы провести ее в августе, чтобы родителям было легче собрать ребенка в школу. Тогда бы эти финансы быстро оказались в реальном секторе экономики», – цитирует «МК» старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анну Бодрову.

В сети некоторые критикуют просящих третью выплату и пренебрежительно называют их «попрошайками», а само пособие «милостыней» и «костью собакам». Другие возмущаются – мол, выплата нужна не только детям от 3 до 16 лет, но и малышам, и подросткам до 18.

Источник: vn.ru