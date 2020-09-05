71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре

В Сети появилось редкое фото Пугачевой без парика.
Аллу Пугачеву часто высмеивают в Сети за пристрастие к парикам. Особенно ругаю певицу за несуразные шиньоны, в которых она, по мнению фанатов, выглядит порой смешно. Как правило, примадонна «пристегивает» пряди по бокам, иногда добавляет объем сзади.
Но иногда примадонна появляется на людях без парика и шиньонов. Фотографии, где Пугачева позирует со своими волосами можно найти на многочисленных фан-аккаунтах звезды.
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Так, на одном из них есть снимок, где Алла Борисовна запечатлена с модной стрижкой боб каре с короткой густой челкой. Стоит отметить, что с этой стрижкой Пугачева выглядит очень эффектно.
Напомним, что многие стилисты считают боб самой универсальной стрижкой, которая может преобразить абсолютно любого человека. Правильно подобранная длина и цвет волос могут сотворить настоящие чудеса. Многие мировые звезды выбираю боб. Модную стрижку в разные времена носили Риз Уизерспун, Люси Бойнтон, Шарлиз Терон и многие другие. Универсальный боб каре вот уже много лет является визитной карточкой королевы Летиции и главной «соперницей» по сцене Пугачевой – украинской звезды Софии Ротару.
Источник: style.clutch.ua
Вся сделаная курица
Хороша!!! Очень люблю эту великую певицу и женщину!!!
Прекрасна, всем выглядеть в 71 так
Нам бы так выглядить, молодец Алла Борисовна,здоровья!
Приятная женщина,думаю все женщины должны следить за собой. А это значит даже в этом возрасте должна быть стройной, модной и эрудированный. Молодец Алла
Борисовна. Дети придают ей силы и она ими живет.
Не стыдно такие вопросы задавать ?
Как раз и тут парик!!!
Посредственность.
Жаль,что внутренности нельзя поменять....и мозги!)
Хороша, дай Бог каждому!
Ужас
Супер!!!
Это тоже парик,у нее уже нет волос,из которых можно что-то сделать.
Бесспорно,хороша -не то слово,прекрасна
Хороша!
супер.