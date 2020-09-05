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Гороскопы / Общество

Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай

22:36 05.09.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Кто же эти мощные интуиты по гороскопу? Какие знаки Зодиака способны обманывать саму Судьбу?

Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай
И не важно, что такое интуиция — способность мозга продумывать наперед все варианты развития событий или мистическое «шестое» чувство, одно из проявлений экстрасенсорики

Природа наделила эти знаки Зодиака великолепным «шестым» чувством. Это сильные интуиты, которые наперед знают, что произойдет.
Астрологи сошлись во мнении, какие знаки Зодиака умеют видеть сквозь строчки и нелинейно мыслить. Эти люди способны угадывать выигрышные номера лотереи и всегда поспевают на свой автобус. В последнюю минуту они успевают свернуть в нужный поворот, сказать точное слово, подать заявку тогда, когда кажется, что все сроки уже вышли.

Им феноменально везет. А все потому, что они наперед знают, что произойдет. Их по жизни ведет развитая интуиция. И не важно, что такое интуиция — способность мозга продумывать наперед все варианты развития событий или мистическое «шестое» чувство, одно из проявлений экстрасенсорики. В любом случае, эти знаки Зодиака обладают способностью видеть наперед.

Кто же эти мощные интуиты по гороскопу? Какие знаки Зодиака способны обманывать саму Судьбу?

№1 Близнецы
Легкие, воздушные, коммуникабельные и социально активные Близнецы очень нуждаются в предугадывании событий. Эти знаки Зодиака вращаются в огромном круге людей, калейдоскоп событий вокруг них поражает многообразием форм. А потому, если бы не феноменальная интуиция, то Близнецов просто болтало бы в социуме, как щепку в океане. Но нет. Эти знаки Зодиака точно знают, что произойдет, видят вещие сны и рассекают волны уверенным лайнером.

№2 Весы
Знаешь, почему Весы постоянно колеблются? Не потому, что они не знают, что произойдет. А как раз потому, что знают, и не могут выбрать, какой вариант им больше по душе.

Весы всегда чутко прислушиваются к тому, что им говорит сердце. Эти знаки Зодиака ведут внутренние диалоги, рефлексивны, погружены в себя и даже кажется, что они слышат голос самой Вселенной, которая нашептывает им ответы о том, каким будет их будущее.

Проблема в том, что Весы сами не знают, чего хотят, хотя и знают, что будет.

№3 Водолей

Вот кто познал тайну бытия, так это Водолеи. Эти знаки Зодиака все знают, только молчат о своем знании. Тихо наблюдают со стороны, как начинаются войны и рождаются государства. Наблюдают и ухмыляются, зная о грядущем исходе.

Водолей — самый мистический знак Зодиака. Кажется, что эти люди немного не от мира сего. Они всегда себе на уме. Глядя на них, можно даже подумать, что именно они — тот случай, когда мир стал им понятен, а они миру — нет.

Эти знаки Зодиака знают все, но никто не подозревает, что именно они знают. И если говорить, что человеческая душа — потемки, то душа Водолея — это просто черная дыра.

Источник: https://astro.clutch.ua/

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От редакции

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Аноним, 22 августа 2020 16:16
НВР:
Вообще мимо.
Аноним, 24 августа 2020 00:54
НВР:
Я водолей, полностью согласна
Аноним, 24 августа 2020 01:44
НВР:
Нет
Аноним, 24 августа 2020 01:48
НВР:
Нет.
Аноним, 27 августа 2020 12:01
Согласна, водолей загадочный знак. Интуиция срабатывает моментом.
Аноним, 24 августа 2020 01:49
НВР:
да
Аноним, 24 августа 2020 03:34
НВР:
Ну вообще не в тему ☝не один из трёх не обладают этим даром. Бред!!!
Аромат, 25 августа 2020 13:21
Совершенная неправда.
Аноним, 24 августа 2020 04:03
НВР:
"Не от мира сего" - это вряд ли. Эти знаки как раз наоборот самые земные и понятные. От мистики далеки вообще. Очень общительные реалисты. Знаки воды больше подходят под описание выше.
Нихау, 24 августа 2020 04:31
НВР:
Чушь какая! Интутция развита у всех женщин, омобенно водных знаков (рыбы, рак и скорпион). Точка.
Пр, 27 августа 2020 18:13
Правильно
Аноним, 24 августа 2020 05:57
НВР:
Про водолея в точку
Аноним, 27 августа 2020 01:37
У меня мама была водолей, она умерла 32 года назад, и я поражаюсь насколько точно, все, что она мне говорила так и есть, поражаюсь, как она видела людей.
Аноним, 24 августа 2020 07:54
НВР:
Про близнецов правда, предчувствие есть.
настяяя, 24 августа 2020 18:24
Японии согласна
Аноним, 24 августа 2020 20:01
НВР:
Водолей. Со временем научилась слушать свою интуицию. Действительно знаю заранее, что будет.
Айша, 26 августа 2020 17:19
Все в точку
Аноним, 24 августа 2020 20:36
НВР:
Нет не согласна.А скорпионы где? У них очень хорошая интуиция.
Аноним, 24 августа 2020 21:49
НВР:
А скорпионы((
Евгений, 25 августа 2020 09:28
Самый гадюшный знак....
Аноним, 25 августа 2020 03:26
НВР:
Точно полностью согласна,яводолей
Аноним, 25 августа 2020 04:15
НВР:
Правда близнецы
Аноним, 25 августа 2020 04:22
НВР:
У всех есть дар но очень мало кто может управлять и пользоваться .
Наталья, 25 августа 2020 07:31
А вот и нет! Уже многими астрологами говорилось, что самый интуитивный знак зодиака это Рак.
Аноним, 25 августа 2020 08:20
НВР:
Всегда считалось, что скорпионы самые мощные по интуиции, вещим снам, по себе знаю. Вы только учитесь? Сейчас астрология популярна очень) обидеть не хотела.
Аноним, 25 августа 2020 08:25
НВР:
Категорически -НЕТ! У близнецов совершенно нет интуиции. У кого зо всех знаков ОЧЕНЬ сильно развито шестое чувство, так это у стрельцов. По своей маме знаю. Даже взять самое элементарное: если не хочет чего-то делать или куда-то идти, однозначно не повезёт. Если сама предложила это же в другой день, надо соглашаться. И это только малая толика из её чувств.
Аноним, 25 августа 2020 09:10
НВР:
Про близнецов, на счёт интуиции, в точку. Предугадать и опережать события, иногда получается.
Аноним, 25 августа 2020 11:17
НВР:
Нет. Все люди обладают такой интуицией,просто нужно уметь слушать и слышать себя и
все будет хорошо.
Аноним, 25 августа 2020 11:32
НВР:
Бред !
Аноним, 25 августа 2020 11:41
НВР:
Я водолей, но не согласна.
Надежда, 25 августа 2020 11:49
Нет! Не согласна! Категорически!
Аноним, 25 августа 2020 11:51
НВР:
Бред. Интуицией обладают знаки воды, а не воздуха.Пора знать.
Аноним, 25 августа 2020 12:26
НВР:
Нет а лев
Аноним, 25 августа 2020 12:34
НВР:
Всё что им нужно было, они получили. Это ваши комментарии))))
Аноним, 25 августа 2020 12:37
НВР:
Так.
Аноним, 25 августа 2020 13:12
НВР:
Где водные знаки, где рыбы с их интуицией и предвидением. Автор, копайте глубже.
Согласна, а ещё и про тельцов забыли, у нас интуиция ещё та, 28 августа 2020 22:47
НВР:
Аноним, 25 августа 2020 13:28
Сама Весы,бред полнейший.
Ася, 27 августа 2020 17:19
Я весы все в точку
Аноним, 25 августа 2020 15:01
Я водолей и это совпадает
белка, 25 августа 2020 15:20
я близнецы обладаю изумительной интуицией и предчувствием.могу предугадать и просчитать все все заранее. мне снятся часто вещие сны.Верить или нет ваше право
Аноним, 25 августа 2020 15:56
Я водолей часто предчувствую разные вещи! Даже иногда за доли секунды! Надо просто как то этому учиться... Иногда в голове такое твориться особенно когда дремешь что не объяснить. Мир вселенная не изучена...
Аноним, 25 августа 2020 16:41
НВР:
Да, в точку. Я водолей, дочь близнец, мама и подруга весы. Всё сошлось
Аноним, 25 августа 2020 16:46
Всё сходится до мелочей, читаю, словно в воду смотрю, и в зеркало гляжусь
Аноним, 25 августа 2020 22:03
НВР:
каждый знак находящийся в стрессовом состоянии способен предсказывать,по поводу весов могу сказать точно,они всегда в стрессе,я водолей вещие сны бывают и интуиции работает если только в стрессе
Аноним, 26 августа 2020 05:27
Точно водолей
Аноним, 26 августа 2020 11:19
НВР:
Да, я водолей и многое вижу, предчувствую иногда даже самой боязно. Просто, что в моей голове то всё сбывается. И интуиция очень сильная
Аноним, 26 августа 2020 16:14
Евгений.
Комменты читаю и ржу. Афтар жжет. Кто согласен, это те знаки, про которых написано. Не вошедшие злятся, что их не включили. Я - близнец, да интуиция помогала не раз, и во снах летаю и вижу, что произойдет. Но очень редко. Интуиция, она от природы. У меня отец - лев, так у него интуиция на высочайшем уровне. А афтар написал это в целях получения наших комментов, как ранее кто-то правильно написал.
Аноним, 26 августа 2020 17:21
НВР:
Неет!!!!
Аноним, 26 августа 2020 17:37
НВР:
Да я близнец и я догадывался об этом...

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