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Здоровье / Общество

Мощная магнитная буря обрушится уже 6 сентября: Все бури сентября 2020

17:13 05.09.2020 Фото: pixabay.com
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Гипертоникам, аллергикам и людям с психологическими расстройствами стоит проявить особое внимание к своему здоровью в дни магнитных бурь сентября.

Мощная магнитная буря обрушится уже 6 сентября: Все бури сентября 2020
Когда ждать магнитные бури в сентябре 2020

По сравнению с августом, когда мы пережили целых 5 геомагнитных вспышек, начало осени обещает быть спокойным.

У каждого из нас бывают случаи, когда без всякой уважительной причины может ощущаться дискомфорт, слабость и сонливость в течение дня. Астрологи объясняют такие сбои в организме геомагнитными вспышками на Солнце.

Доказано, что изменение геомагнитного фона сильно отражается на здоровье человека. Прежде всего это затрагивает сердечно-сосудистую систему: ток крови по сосудам замедляется, кровь сгущается. Организм пытается адаптироваться и вынужден повышать кровяное давление. В этот период наблюдается усиленный выброс гормонов надпочечников, так называемых гормонов стресса – кортизола и адреналина. Кроме этого, в такие дни снижается выработка гормона мелатонина, который отвечает за адаптацию нашего организма.

Первый месяц осени обещает несколько космических встрясок. Чтобы максимально уменьшить влияние солнечных вспышек на организм, важно всем и каждому знать график магнитных бурь на сентябрь 2020.

Когда ждать магнитные бури в сентябре 2020

6 сентября 2020 года – геомагнитные колебания сильной интенсивности. Гипертоникам, аллергикам и людям с психологическими расстройствами стоит проявить особое внимание к своему здоровью. Помимо обострения хронических состояний, существует высокая вероятность бессонницы. Для того, чтобы улучшить свое самочувствие, стоит отказаться от чрезмерного употребления сахара и алкоголя. Людям, которые находятся в зоне риска, лучше всего в этот день отдать предпочтение легким физическим нагрузкам и тонизирующим напиткам (травяные чаи и вода с медом).

29–30 сентября 2020 года – магнитная буря сильной интенсивности. Вспышка на Солнце начнется утром 29 сентября с геомагнитных колебаний средней интенсивности, а уже к 30-му достигнет своего пика. Особое внимание на свое здоровье стоит обратить метеозависимым людям. Однако буря будет настолько сильной, что ее последствия ощутят на себе даже те, кто ранее с легкостью переносил все метеорологические изменения. Специалисты советуют в эти дни носить с собой небольшую аптечку с самыми необходимыми лекарствами. Также по мере возможности стоит избегать конфликтных ситуаций.

Как пережить магнитные бури в сентябре и сохранить здоровье

К сожалению, или же, к счастью, человечество еще не научилось влиять на природные процессы, мы можем лишь правильно подготовиться к ним и постараться уменьшить негативное воздействие на наш организм. Чтобы геомагнитные колебания не причинили нам особого дискомфорта, следует придерживаться некоторых простых правил:

позаботьтесь о своем рационе питания: лучше отказаться от жирной и жареной пищи, тяжело перевариваемой организмом;
в дни солнечных вспышек стоит принимать в пищу продукты, богатые магием, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм. К ним относятся пшеничные отруби, овсяная каша, морская капуста;

помните, что на самочувствие во время магнитных бурь сильно влияет водно-щелочной баланс. Перед выходом из дома не забывайте класть в сумку баночку с водой, а по вечерам заваривайте травяные чаи из мяты, мелиссы и ромашки;
приучите себя принимать контрастный душ по утрам (по 10-15 секунд), чтобы организм быстрее проснулся, а вечером расслабляющую ванну – она поможет наладить качественный сон;
в период магнитных бурь нашему организму требуется больше свежего воздуха. Запланируйте на эти дни прогулку по парку или выезд на природу. Если нет такой возможности, чаще проветривайте помещения, в которых вы работаете или отдыхаете.

Источник: bhub.com.ua

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От редакции

Как чувствовали себя в магнитные бури августа?

Олег, 02 сентября 2020 15:56
НВР:
Очень плохо. Головокружение. Слабость повышение артериального давления.Спасал корвалтаб.
Аноним, 03 сентября 2020 01:24
НВР:
Хуже в последнюю 30августа
Лена, 03 сентября 2020 04:42
Ужасно. Вчера было 4 панических атак. В ночь страшно разболелась голова. Рано утром проснулась -- левая рука онемела. Это уже не первый раз, после магнитгых бурь. В Августе тоже самое было. Как от этого защититься??? Я еще не старая.
Аноним, 04 сентября 2020 04:13
Совпало с полнолунием
Аноним, 05 сентября 2020 08:12
Я тоже уже столько дней мучусь, и сегодня голова, всё болит, аппетита вообще нет. уже надоело всё.
Аноним, 05 сентября 2020 13:26
НВР:
Самое интересное, что я начинаю плохо чувствовать себя уже за два дня до магнитных бурь.

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