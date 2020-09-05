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Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно

09:48 05.09.2020 Фото: pixabay.com
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В сентябре сохранится возможность удаленного оформления и продления пенсий. Для этого россиянам нужно подать электронные заявки на получение или дать согласие по телефону.

Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты узнайте срочно
В сентябре сохранится возможность удаленного оформления и продления пенсий
Сюжет: Пенсионная реформа
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты узнайте срочно

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Индексации пенсий в сентябре не будет, а выплаты по большинству видов пенсионного обеспечения в 2020 году уже пересчитали. Непроиндексированными пока остались только военные пенсии. Их увеличат в октябре 2020 года. Именно поэтому все перерасчеты пенсий осуществляются в индивидуальном порядке в заявительном и беззаявительном режиме.

Итак, кто может рассчитывать на прибавку к пенсии в сентябре:

1. Пенсионеры, получающие страховую пенсию, если им в августе исполнилось 80 лет. Им пересчитают пенсию автоматически, добавляя к ней сумму равную фиксированной части страховой пенсии по старости. Это — 5 686, 25 рублей.

2. Пенсионеры, у которых дети до 23 лет поступили в вузы на очные отделения. Им с сентября ежемесячно будут доплачивать к пенсии 1 895, 42 руб.

3. Пенсионеры, уволившиеся в августе, если ранее они пропускали хоть одну индексацию из-за работы. С сентября им начислят пенсию с учетом всех пропущенных индексаций.

4. Лица, которым при индивидуальном перерасчете учли ранее не учитывавшийся трудовой стаж и пенсионные баллы.

5. С 1 сентября у многих пенсионеров, проживающих на селе, увеличится пенсия. К этой дате завершается перерасчет пенсий для лиц, которым полагается надбавка за сельский стаж. Размер ее составляет ¼ от фиксированной части страховой пенсии. В текущем периоде — это 1 421 рублей. Надбавка носит ежемесячный характер. Получают ее лица, проработавшие по определенным специальностям в сельской местности не менее 30 лет. Для получения такой выплаты обязательно дальнейшее проживание пенсионера на селе.

График выплат

В сентябре пенсию доставят по привычному графику. Небольшие изменения возможны только для пенсионеров, у которых дата доставки совпадет с выходным днем. В этом случае нужно ориентироваться на график работы конкретного доставщика.

Как оформить и продлить пенсию в сентябре

В сентябре сохранится возможность удаленного оформления и продления пенсий. Для этого россиянам нужно подать электронные заявки на получение или дать согласие по телефону. Пенсию для людей с инвалидностью продолжат оформлять без заявлений, используя сведения из Федерального реестра. До октября таким получателям инвалидность присваивают без посещения МСЭ на основании справок из лечебных учреждений.

До октября пенсионеры без регистрации и пенсионеры, получающие выплаты по доверенности, могут не подтверждать факт получения и нахождения на территории России.

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От редакции

Вам повезло?

Макаров Ал. Евг., 31 августа 2020 12:49
Вот это действительно забота о людях!
Аноним, 31 августа 2020 13:24
НВР:
Нет,не повезло как всегда
Николай, 31 августа 2020 15:13
НВР:
Военных пенсионеров уже превратили в нищих, всем проиндексировали с 1 февраля на 6 процентов, военным только с 1 октября и только на 3 процента, понижающий коэффициент 2 процента, как всегда заморозили, зачем издавать тогда Указы президенту, если он сам их не исполняет. ПОЗОР.
Аноним, 03 сентября 2020 10:42
вот такой у нас главнокомандующий, Военные ему по боку, пока служишь кормят, а как на пенсию- свободен. При пенсии даже в 20 тыс., прибавка составит 600 руб.. Индексация ниже инфляции. Пенсионеры это отработанный материал, если не назвать по другому, использованный....
Аноним, 31 августа 2020 17:01
НВР:
Нет
Аноним, 02 сентября 2020 00:12
Когда будет индексироваться пенсии работающих пенсионеров? Мы же производим отчисления в пенсионный фонд! Как же так! По логике тогда мы не должны отчислять деньги в пенсионный фонд либо индексировать!
Аноним, 02 сентября 2020 11:01
Мне 80лет.Северный стаж более 20 лет -Магаданская обл.Сусуман, пенсия начислена в 1990г.Какой коэффициент применяется к страховой пенсии? С 1992г. в Магаданской области не проживаю.
Аноним, 02 сентября 2020 11:19
НВР:
Нет,как всегда
Наталич, 02 сентября 2020 13:21
Работающим пенсионерам обязаны выплатить все долги гомкдармтва и еще должна быть добавка работающим пннмионерам у кого есть под опнкой несовершеннолетние опекаемые
Аноним, 02 сентября 2020 13:44
НВР:Все эти надбавки давно действуют: при 80 лет сразу- не только в сентябре, сельским специалистам, учащимся до 23 лет и т.д.А мне лично не повезло, как уже написал Николай, военным первым в стране срезали пенсию в позапрошлом году (ежегодные 2%, установленные законом).Должно повезти в следующем году - исполнится 80 лет и должен получить прибавку.
Аноним, 02 сентября 2020 13:50
НВР:
Нет я же на инвалидности а такие долго ждать будут видимо
Нина Ивановна, 02 сентября 2020 13:54
Мне не повезло и в этот раз я же на инвалидности долго ждать при дется видимо
Аноним, 02 сентября 2020 16:47
НВР:
Пенсионерам не работающим очень не повезло Как будто их нет Хотя б к Дню Пожилого человека вспомнили о нас Мы также кушаем на лекарство тратим т д Нам очень трудно Я считаю один раз выплатить не обедняет государство Всем в равном размере Это будит правильно по закону

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