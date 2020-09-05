Отменили выплаты от Путина на детей с 1 сентября 2020. Но не все

Коронавирус убивает людей

С 1 сентября 2020 года минимальный размер пособия по безработице вернется к 1 500 рублей в месяц. В пандемию его повысили до 4 500 рублей. А максимальный размер пособия снова упадет до 8 000 рублей. Его увеличивали до 12 130 рублей в месяц. Не продлена на сентябрь и доплата в 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка к пособию одного из оставшихся без работы родителей.

Федеральный закон «О занятости населения» снова будет действовать в своем прежнем виде: пособие выплачивается до полугода — в процентном отношении к среднему заработку за 3 месяца на последнем месте работы. При условии, что сотрудник за год проработал не менее 26 недель. В первые 3 месяца пособие составит 75% от среднемесячного заработка, а затем — 60% от последнего заработка, но не больше МРОТ. Однако, сотрудники, уволенные после 1 марта 2020 года, в сентябре еще получат выплату в 12 130 рублей. То же — с предпринимателями, закрывшими в это время ИП. Эта мера господдержки действует до октября.