Как избавиться от проблем в опасный период с 9 сентября по 14 ноября в ретроградный Марс? Кому стоит проявить осторожность, рассказала астролог Василиса Володина

Рыбам и Весам необходимо более тщательно планировать дела, не откладывая ничего на потом.

В сентябре начнется опасное ретроградное движение Марса

Василиса Володина, популярная телеведущая и астропсихолог, отмечает, что в сентябре начнется опасное ретроградное движение Марса. Она объясняет, к чему оно приведет, а эксперты в области биоэнергетики рассказывают, как с этим быть.

Для начала необходимо понять, какова энергетика Марса в целом. Эта планета обладает исключительно агрессивной силой. Во время нормального прямого движения эта энергия легко направляется людьми в нужное русло, но как только Марс начинает двигаться в обратном направлении, все резко становится совершенно непредсказуемым. Именно поэтому главный совет астрологов на период ретро-Марса — сохраняйте спокойствие.

Прогноз Василисы Володиной

Марс станет ретроградным 9 сентября. Пробудет в таком состоянии он до 14 ноября. Это значит, что соблюдать осторожность всем нам придется более двух месяцев. Главный эффект обратного движения планеты, на который астролог обращает внимание на своей странице в социальных сетях, — это частые срывы планов. У каждого из нас есть свои цели, мечты и желания, но ретроградность Марса будет срывать планы и действовать нам наперекор.

У некоторых может появиться мысль — не сделать ли свою жизнь намеренно более хаотичной, чтобы ретроградная планета постаралась, наоборот, упорядочить ее. Эта хитрость может сработать, но не во всём и не всегда.

Василиса Володина предлагает оставить свои цели нетронутыми, немного поумерить пыл и избавиться от агрессии, а также подумать о том, как достигать поставленных задач. Возможно, пришло время сменить сам способ достижения целей.

Как избавиться от проблем в период с 9 сентября по 14 ноября

Эксперты в первую очередь рекомендуют не паниковать, если что-то пойдет не так. Нужно взять себя в руки и оставаться спокойными в любой ситуации. Это поможет сохранить удачу и не усугублять сложное положение.

Очень важно будет бороться с обидами. Специальные практики и талисманы помогут прощать себя и других. Астрологи считают, что в период ретроградности Марса в 2020 году важно будет оставаться великодушными и научиться прощать. Если на каждый выпад со стороны окружающих отвечать местью или незамедлительным негативом, то эти два месяца могут подорвать ваше душевное равновесие и даже здоровье, но не принести вам никакой выгоды.

Эксперты рекомендуют с 9 сентября оказывать помощь всем близким. Если этого не делать, то рассчитывать на их поддержку в будущем тоже не придется. Нужно заботиться о тех, кто вам дорог.

В эти пару месяцев лучше не отправляться в дальние поездки, потому что Марс может пустить и эти планы под откос. Может сломаться машина, сорваться рейс и так далее. Если захочется поехать отдохнуть, то лучше брать горящие путевки прямо перед вылетом. Самостоятельное бронирование отелей и покупка билетов могут обернуться неудачей.

Чтобы обойти стороной проблемы, нужно побороть в себе импульсивность, самодовольство, агрессию. Следует быть хладнокровными, чтобы вовремя завершать важные дела и успешно начинать новые. Нежелательно менять в это время работу, потому что адаптация к новым условиям будет проходить трудно.

Также Марс может поспособствовать появлению на жизненном пути различных дилемм. За это время, скорее всего, не раз придется делать важный выбор, причем некоторым придется действовать вслепую, потому что Марс столкнет их с непривычными, выбивающими из колеи событиями.

Каким Знакам Зодиака придется проявлять максимальную осторожность

К ним относятся Овен, Телец, Рак, Лев, Стрелец и Водолей. Представителям этих Знаков желательно смотреть в оба и не рисковать зря. Им придется бороться со своими соблазнами, иначе эти соблазны приведут к хаосу.

Рыбам и Весам необходимо более тщательно планировать дела, не откладывая ничего на потом. Близнецам и Стрельцам не стоит провоцировать окружающих людей на негативные эмоции. Девам и Козерогам нужно больше отдыхать.

Ознакомьтесь с влиянием других ретроградных планет 2020 года, чтобы понять, чего можно ожидать от них этой осенью и в конце года. Помните, что все проблемы временны. Оставайтесь всегда оптимистичными и готовыми к действию.

Источник: dailyhoro.ru