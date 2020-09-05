Всемирный день бороды отмечается 5 сентября 2020 года

Мужчины, не носящие бороду, стараются не бриться в этот день, поддерживая своих друзей и всех мужчин, предпочитающих гладко выбритому лицу роскошную стильную бороду.

Ношение бороды тесно переплелось и с модными тенденциями во внешнем облике мужчины

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 5 сентября.

Каждую первую субботу сентября отмечается Всемирный день бороды (World Beard Day). Все представители мужской половины человечества, носящие бороду, могут присоединиться к акциям, посвящённым этому замечательному празднику.

История ношения бороды или отказа от неё – это история предпочтений, вкусов, модных тенденций, религиозных убеждений, представлений о красоте и мужественности, то есть история человеческой жизни.

Для кого-то ношение бороды, причём постриженной определённым образом, было и остаётся признаком принадлежности к религиозному течению, для кого-то – к определённой субкультуре. В истории каждого народа представления о внешности мужчины изменялись с течением времени. Были продолжительные периоды истории, когда ношение бороды являлось указателем принадлежности мужчины к определённому социальному слою, признаком мужественности или показателем степенности, солидности и верности следованию патриархальным устоям.

В истории России был период, когда борода, как бытовое явление оказалась даже признаком приверженности традиционным ценностям в пику нововведениям европейской моды. Не вдаваясь в причины крайностей многих петровских преобразований, среди которых оказался и налог на бороду, вызывавший немало негодования у современников Петра I, следует вспомнить о том, что борода оказалась тем культурным явлением, которое привлекало к себе внимание задолго до эпохи первого российского императора. Обсуждение на высшем государственном уровне вопроса о дозволении носить бороду поднималось в Европе ещё в 16 веке, а в церковных кругах и того раньше – в 12 веке.

Век двадцатый, особенно его вторая половина, стали периодом развития субкультурных тенденций, когда внешность человека становилась показателем принадлежности к той или иной субкультуре. Вот тогда борода снова приобрела популярность в определённых общественных группах. Эта тенденция продолжает оставаться актуальной и в настоящее время.

Однако сегодня ношение бороды тесно переплелось и с модными тенденциями во внешнем облике мужчины. Борода стала «трендом», о котором не только говорят, но даже и поют со сцены. Возвращение моды на ношение бороды привело и к расширению спектра сферы услуг, когда парикмахерские салоны, начали оказывать услуги по уходу за бородой, следуя рыночному принципу следования за спросом. Начало возрождаться понятие «цирюльня», а также появилось (характерно для России, так как ранее этот термин не употреблялся) понятие «барбершоп». В этих заведениях помимо стрижки волос оказывается целый спектр услуг по уходу за усами и бородой. Многие из подобных заведений становятся похожими на мужские клубы.

Каждая первая суббота сентября – это праздник, который отмечают и те, кто носит бороду, и те, кому нравится эта мода, и те, кто имеет отношение к услугам по уходу за бородой.

К празднику бывают приурочены разнообразные мероприятия, в том числе фотовыставки, фотосессии, флешмобы, где обладатели бороды демонстрируют всем желающим то, как борода может радикально изменить имидж мужчины. Брадобреи проводят мастер-классы по уходу за бородой или же по моделированию бороды для человека с определёнными чертами лица.

Все желающие могут выкладывать свои фото с бородой в социальных сетях, обмениваясь опытом, демонстрируя свой новый имидж. В Австралии существует традиция проведения в этот день соревнования среди бородачей по метанию топора, где участники наверняка ассоциируют себя с древними воинами, так же, как и они носившими бороды. А в США вообще проводится Международный чемпионат бород и усов.

Мужчины, не носящие бороду, стараются не бриться в этот день, поддерживая своих друзей и всех мужчин, предпочитающих гладко выбритому лицу роскошную стильную бороду. Выбор остаётся за каждым человеком, а уважение предпочтений и чувств другого человека – признаком мудрости.

Источник: calend.ru