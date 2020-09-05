Розыск: Пырнул ножом продавца фруктов и отобрал мобильник и деньги неизвестный в Новосибирске. Смотрите видео

Отделом полиции № 3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается мужчина (на видео), который 3 сентября около 15.35 в павильоне по продаже овощей и фруктов, расположенном у дома №77А по улице Дуси Ковальчук, нанес продавцу ножевое ранение в область груди и, похитив сотовый телефон и 3 тысячи рублей, скрылся. Общая сумма ущерба составила 12 тысяч 500 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ.
Всем, кому что-либо известно о подозреваемом, просьба обратиться в полицию по телефонам: 232-10-02, 232-10-26, 8-923-121-44-44.
Вот смысл ловить этого человека, ведь он выполнил закон о ношении маски, к тому же он держал дистанцию на фото в 1,5 метра, он не пререкался с милицией, на митинг не ходил, в одиночном пикете не замечен, да он идеален согласно последних законов...