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Розыск: Пырнул ножом продавца фруктов и отобрал мобильник и деньги неизвестный в Новосибирске. Смотрите видео

10:19 05.09.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Общий ущерб составил 12,5 тыс. рублей. Убегающий грабитель в черной маске попал на камеры наружного наблюдения. Он напал на торговца средь бела дня. Его ищет полиция.

Розыск: Пырнул ножом продавца фруктов и отобрал мобильник и деньги неизвестный в Новосибирске. Смотрите видео
В полиции просят сообщить местонахождение предполагаемого преступника

Отделом полиции № 3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается мужчина (на видео), который 3 сентября около 15.35 в павильоне по продаже овощей и фруктов, расположенном у дома №77А по улице Дуси Ковальчук, нанес продавцу ножевое ранение в область груди и, похитив сотовый телефон и 3 тысячи рублей, скрылся. Общая сумма ущерба составила 12 тысяч 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Всем, кому что-либо известно о подозреваемом, просьба обратиться в полицию по телефонам: 232-10-02, 232-10-26, 8-923-121-44-44.

Розыск: Пырнул ножом продавца фруктов и отобрал мобильник и деньги неизвестный в Новосибирске. Смотрите видео

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От редакции

Поймают грабителя?

Аноним, 05 сентября 2020 10:54
НВР:
Вот смысл ловить этого человека, ведь он выполнил закон о ношении маски, к тому же он держал дистанцию на фото в 1,5 метра, он не пререкался с милицией, на митинг не ходил, в одиночном пикете не замечен, да он идеален согласно последних законов...

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