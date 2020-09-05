Розыск: Пырнул ножом продавца фруктов и отобрал мобильник и деньги неизвестный в Новосибирске. Смотрите видео

Общий ущерб составил 12,5 тыс. рублей. Убегающий грабитель в черной маске попал на камеры наружного наблюдения. Он напал на торговца средь бела дня. Его ищет полиция.

В полиции просят сообщить местонахождение предполагаемого преступника

Отделом полиции № 3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается мужчина (на видео), который 3 сентября около 15.35 в павильоне по продаже овощей и фруктов, расположенном у дома №77А по улице Дуси Ковальчук, нанес продавцу ножевое ранение в область груди и, похитив сотовый телефон и 3 тысячи рублей, скрылся. Общая сумма ущерба составила 12 тысяч 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Всем, кому что-либо известно о подозреваемом, просьба обратиться в полицию по телефонам: 232-10-02, 232-10-26, 8-923-121-44-44.