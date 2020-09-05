05.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Весь день дожди и +11 градусов обещают синоптики 5 сентября в Бердске

09:54 05.09.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
0

Дождливая и пасмурная погода пришла в город на все выходные. Продержится она до 11 сентября.

Весь день дожди и +11 градусов обещают синоптики 5 сентября в Бердске
В Бердске почти на неделю зарядили дожди

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, на территории Новосибирской области в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие дожди, ночью по северо-западу местами умеренные.

Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7°C, местами заморозки до 0,-2°C, днём +10, +15°C.

В Бердске 5 сентября весь день будут идти дожди. По прогнозам синоптиков, столбик термометра не поднимется выше 11 градусов тепла. При этом температура будет ощущаться как более низкая, вероятно, из-за ветра и отсутствия солнца.

На воскресенье, 6 сентября, бердчан утешить нечем. Сохранится дождливая, пасмурная и холодная погода. Она продержится в Бердске до 11 сентября.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Обычная осень?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКовид снова в рост: Нашли 63 новых зараженных COVID-19 за сутки на 5 сентября в Новосибирской области
12:37 05-09-2020
Ковид снова в рост: Нашли 63 новых зараженных COVID-19 за сутки на 5 сентября в Новосибирской области
Сенсация: в водах Арктике обнаружили джинсы. Ученые пока не знают влияние феномена на экологию
12:24 05-09-2020
Сенсация: в водах Арктике обнаружили джинсы. Ученые пока не знают влияние феномена на экологию
Перехватили 3 бомбардировщика США у южных границ РФ 8 российских истребителей
12:12 05-09-2020
Перехватили 3 бомбардировщика США у южных границ РФ 8 российских истребителей
БердскДень города в Бердске - 5 сентября. Принимаем поздравления!
12:08 05-09-2020
День города в Бердске - 5 сентября. Принимаем поздравления!
БердскПодозревают коронавирус у 92 жителей Бердск на 5 сентября. За сутки взяли анализы еще у 67 бердчан
11:59 05-09-2020
Подозревают коронавирус у 92 жителей Бердск на 5 сентября. За сутки взяли анализы еще у 67 бердчан
Какие традиционные привычки погубят россиян, рассказал доктор Мясников
11:47 05-09-2020
Какие традиционные привычки погубят россиян, рассказал доктор Мясников
Самую дорогую в мире монету выставили на торги в США. Стоит целое состояние
11:35 05-09-2020
Самую дорогую в мире монету выставили на торги в США. Стоит целое состояние
Незаконным признали выборный агитплакат единоросса с фото губернатора Новосибирской области
11:22 05-09-2020
Незаконным признали выборный агитплакат единоросса с фото губернатора Новосибирской области
БердскШок: Скончались 5 пациентов с COVID-19 за сутки на 5 сентября в Новосибирской области
11:09 05-09-2020
Шок: Скончались 5 пациентов с COVID-19 за сутки на 5 сентября в Новосибирской области
Вернут дистанционку школьникам? Закрыли на карантин из-за COVID-19 еще одну школу
10:56 05-09-2020
Вернут дистанционку школьникам? Закрыли на карантин из-за COVID-19 еще одну школу