Весь день дожди и +11 градусов обещают синоптики 5 сентября в Бердске

Дождливая и пасмурная погода пришла в город на все выходные. Продержится она до 11 сентября.

В Бердске почти на неделю зарядили дожди

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, на территории Новосибирской области в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие дожди, ночью по северо-западу местами умеренные.

Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7°C, местами заморозки до 0,-2°C, днём +10, +15°C.

В Бердске 5 сентября весь день будут идти дожди. По прогнозам синоптиков, столбик термометра не поднимется выше 11 градусов тепла. При этом температура будет ощущаться как более низкая, вероятно, из-за ветра и отсутствия солнца.

На воскресенье, 6 сентября, бердчан утешить нечем. Сохранится дождливая, пасмурная и холодная погода. Она продержится в Бердске до 11 сентября.