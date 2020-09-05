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Отравление Навального Запад использует в "войне" против Путина: расшифровка переговоров

10:07 05.09.2020 Фото: Скриншот с видео
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Судя по диалогу, Берлин и Варшава решили "утопить" Путина в российских проблемах, чтобы он "не совал нос" в дела Белоруссии.

Отравление Навального Запад использует в войне против Путина: расшифровка переговоров
Алексей Навальный экстренно госпитализирован в Омске с отравлением. Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по его делу

Государственное белорусское СМИ опубликовало запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новости публикует расшифровку этого диалога.

— Алло, добрый день, Ник. Как наши дела?

— Вроде бы все по плану. Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.
— Отравление подтверждается точно?
— Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие методы хороши.
— Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии. Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало. Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.
— Этим и занимаемся. А как ваши дела в Белоруссии?
— Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.
— Да-да, понимаю. Тогда до встречи, пока.

Ранее правительство ФРГ сообщило, что блогера якобы отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. После этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили. В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили эту теорию, назвали подозрительной. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры".

Ученый Леонид Ринк, который участвовал в разработке "Новичка", рассказал РИА Новости, что симптомы Навального совершенно не похожи на те, которые возникают при отравлении этим токсином.

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От редакции

Разыгрывают карту Навального?

Аноним, 05 сентября 2020 10:18
Ну хорошо, что разговор Обамы с Тетчер не перехватили о том, как те россиюшку планируют захватить через белоруссию. Хотя может быть скоро и это осуществят. На какие ещё унижения пойдёт Лукашенко ради надежды на то, чтобы остаться у кормушки ещё несколько месяцев?
Аноним, 05 сентября 2020 10:54
А можно ли доверять Лукашенко? Это просто фейк.
Аноним, 05 сентября 2020 11:47
а можно ли доверять Западу? Просто погрязли во вранье! Тьфу!
Павел, 05 сентября 2020 11:23
Особенно классный момент про крепкого орешка.

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