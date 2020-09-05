В рейдерском захвате ЖКХ московским холдингом заподозрили жители новосибирского Академгородка

Новосибирские депутаты и академики обратились к полпреду президента, губернатору, мэру и министерству образования региона. Они не понимают, почему сменилось руководство ФГБУ «ЖКХ ННЦ», обслуживающего Академгородок.
По мнению обратившихся, их беспокоит назначение врио директора учреждения Игоря Горбовского, которого связывают с московским холдингом «Мой коммунальный стандарт». Одновременно, по мнению подписантов, прежний руководитель предприятия хорошо справлялся со своими задачами.
- Все происходящее создает впечатление попытки рейдерского захвата конкурирующей структурой преуспевающей компании ФГБУ «Жилищно-коммунальное управление Новосибирского научного центра», — говорится в обращении. И тут же его авторы намекнули, что такое решение может спровоцировать протесты по примеру Хабаровских. Как минимум – рост социальной напряженности.