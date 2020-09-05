"У одних капуста, у других мясо": обнищание пенсионеров предсказывают эксперты в 2021 году

"А в среднем голубцы". Индексация пенсий ударит по карманам многих. Кто останется в проигрыше, а кто находится в привилегированном положении?

Пенсионеры обеднеют: повышение пенсий в следующем году ударит по карманам многих

Финансовый аналитик Максим Кривелевич уверен – индексация пенсий в следующем году ударит по карманам многих пенсионеров.

В первую очередь он ударит по бюджетникам, получающим выплаты из пенсионного фонда: «Рассматривать всех пенсионеров совместно – бессмысленно. Потому что у одних капуста, у других мясо, а в среднем – голубцы», – приводит слова эксперта Ura.ru.

Депутаты, военные, сотрудники силовых структур и другие слои населения, получающие ведомственные выплаты, находятся, по мнению экономиста, в заведомо выигрышном положении – «у них уже все хорошо и будет еще лучше». Подкрепляет свое мнение Кривелевич тем, что государство поддерживает чиновников, в том числе постоянной индексацией заработных плат.

Для пенсионеров-бюджетников же напротив — ситуация будет лишь ухудшаться. «Для тех, кто получает пенсию из пенсионного фонда, все уже грустно после потери пяти лет пенсионных выплат и дальше будет тоже не здорово», — добавил эксперт.