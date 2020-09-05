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"У одних капуста, у других мясо": обнищание пенсионеров предсказывают эксперты в 2021 году

10:32 05.09.2020 Фото: pixabay.com
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"А в среднем голубцы". Индексация пенсий ударит по карманам многих. Кто останется в проигрыше, а кто находится в привилегированном положении?

У одних капуста, у других мясо: обнищание пенсионеров предсказывают эксперты в 2021 году
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Сюжет: Пенсионная реформа
У одних капуста, у других мясо: обнищание пенсионеров предсказывают эксперты в 2021 году

"У одних капуста, у других мясо": обнищание пенсионеров предсказывают эксперты в 2021 годуПенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочноЕщё 194 новостей

Финансовый аналитик Максим Кривелевич уверен – индексация пенсий в следующем году ударит по карманам многих пенсионеров.

В первую очередь он ударит по бюджетникам, получающим выплаты из пенсионного фонда: «Рассматривать всех пенсионеров совместно – бессмысленно. Потому что у одних капуста, у других мясо, а в среднем – голубцы», – приводит слова эксперта Ura.ru.

Депутаты, военные, сотрудники силовых структур и другие слои населения, получающие ведомственные выплаты, находятся, по мнению экономиста, в заведомо выигрышном положении – «у них уже все хорошо и будет еще лучше». Подкрепляет свое мнение Кривелевич тем, что государство поддерживает чиновников, в том числе постоянной индексацией заработных плат.

Для пенсионеров-бюджетников же напротив — ситуация будет лишь ухудшаться. «Для тех, кто получает пенсию из пенсионного фонда, все уже грустно после потери пяти лет пенсионных выплат и дальше будет тоже не здорово», — добавил эксперт.

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