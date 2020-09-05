Вернут дистанционку школьникам? Закрыли на карантин из-за COVID-19 еще одну школу

Положительный тест на коронавирус получили 6 педагогов и 2 работника технического обслуживания. Еще у 20 контактировавших с ними людей взяты анализы. Ученики ушли домой до 18 сентября.

Омская школа возвращается в дистанционный режим из-за COVID-19

В знаменской школе карантин из-за коронавируса продлили еще на две недели. Там заболели как минимум восемь сотрудников, сообщает областное Министерство образования Омской области.

Карантин продлен до 18 сентября. В это время ученики будут заниматься дистанционно. На сегодня у 8 сотрудников подтвержден коронавирус. Скоро станут известны результаты анализов еще 20 человек.

«В образовательной организации после подтверждения коронавирусной инфекции у обучающегося, работавшего ассистентом педагога в лагере дневного пребывания, тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции прошли 89 человек: 36 педагогов, 37 детей и 16 работников технического блока и пищеблока. Положительный результат получили 6 педагогов и 2 работника технического обслуживания. В настоящее время еще у 20 контактировавших с ними людей взяты анализы», — пояснили в Министерстве образования.

Напомним, с 20 августа семья ученика 11 класса Знаменской средней школы, который работал ассистентом педагога в летнем пришкольным лагере, находится на карантине.

Уже выявлены все контактировавшие с ним педагоги, дети, работники пищеблока. Изначально планировалось продлить карантин до 2 сентября, после чего школа продолжила бы работать в очном режиме, передает Город55. Ситуацию взяли на контроль сразу два Министерства: образования и здравоохранения.