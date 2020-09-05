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Подозревают коронавирус у 92 жителей Бердск на 5 сентября. За сутки взяли анализы еще у 67 бердчан

11:59 05.09.2020 Фото: pexels.com
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Среди "подозреваемых" 29 детей. После затишья ковидная статистика в городе снова пошла в рос. Уже выявлено 246 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Подозревают коронавирус у 92 жителей Бердск на 5 сентября. За сутки взяли анализы еще у 67 бердчан
Выявили двух заразившихся COVID-19 за сутки на 5 сентября в Бердске. Всего 246 больных
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Подозревают коронавирус у 92 жителей Бердск на 5 сентября. За сутки взяли анализы еще у 67 бердчан

Ковид снова в рост: Нашли 63 новых зараженных COVID-19 за сутки на 5 сентября в Новосибирской областиПодозревают коронавирус у 92 жителей Бердск на 5 сентября. За сутки взяли анализы еще у 67 бердчанЕщё 1949 новостей

По данным оперативного штаба, на 5 сентября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 92 жителя города, из них детей - 29.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 92 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались за все врем пандемии 243 пациент. Но за сутки взято еще тестов на коронавирусную инфекцию у 67 бердчан.

На утро субботы, 5 сентября, выявили двух новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 246 случаев заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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