Самую дорогую в мире монету выставили на торги в США. Стоит целое состояние

Всего было выпущено 1758 таких монет, однако до нас дошло всего около 130. Эти деньги раздавали конгрессменам и почетным гражданам США в качестве сувениров.

Самая дорогая монета в мире выставлена на торги в США

Редкий серебряный доллар 1794 года выпуска уже 8 октября 2020 года обретет нового владельца. Эта монета, выставленная на торги, представляет огромную ценность для нумизматов. По данным CNN, доллар, проданный в 2013 году за десять миллионов долларов, может установить новый рекорд стоимости.

Монета украшена профилем женщины-Свободы, стилизованным под греческих богинь, с распущенными волосами. Это был первый отчеканенный доллар, который, скорее всего, держал в руках президент США Джордж Вашингтон.

Всего было выпущено 1758 таких монет, однако до нас дошло всего около 130. Эти деньги не предназначались для широкой публики. Их раздавали конгрессменам и почетным гражданам США в качестве сувениров.