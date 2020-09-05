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Перехватили 3 бомбардировщика США у южных границ РФ 8 российских истребителей

12:12 05.09.2020 Фото: Минобороны
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Российские самолеты вернулись на аэродромы базирования после того, как американские бомбардировщики удалились. Нарушения границы не допустили.

Перехватили 3 бомбардировщика США у южных границ РФ 8 российских истребителей
Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

Восемь российских истребителей вылетали на перехват трёх стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе России. Об этом информирует Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.

Отмечается, что средства контроля воздушного пространства Южного военного округа России обнаружили три американских бомбардировщика.

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.

Российские самолёты вернулись на аэродромы базирования после того, как американские бомбардировщики удалились от границы России.

Отмечается, что все полёты российских истребителей были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушений границы не допущено.

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