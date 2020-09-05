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Сенсация: в водах Арктике обнаружили джинсы. Ученые пока не знают влияние феномена на экологию

12:24 05.09.2020 Фото: pixabay.com
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Исследователи попытались выяснить источник этих загрязнений и проанализировали состав сточных вод, изучив при этом, сколько волокон вымывается из джинсов при стирке.

Сенсация: в водах Арктике обнаружили джинсы. Ученые пока не знают влияние феномена на экологию
Экологи нашли в водоемах Арктики множество волокон от джинсов

Экологи нашли множество волокон от джинсов в озерах Онтарио, Гурон, у Берегов Баффиновой Земли, моря Бофота и других приполярных регионах канадской части Арктики. Об этом пишет научный журнал Environmental Science & Technology Letters.

Ученые попытались выяснить источник этих загрязнений и проанализировали состав сточных вод, изучив при этом, сколько волокон вымывается из джинсов при стирке. Оказалось, что при каждой стирке в воду попадают тысячи нитей, пятую часть из которых не могут задержать очистительные устройства и сооружения, и они попадают в окружающую среду.

Пока ученые не могут сказать, как эти волокна влияют на экологию, так как их обнаружили в организмах только одного вида рыб, живущих в Великих озерах и других пресных водоемах. Чтобы полностью оценить влияние, оказываемое нитями джинсов на окружающую среду, решено продолжить наблюдения.

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