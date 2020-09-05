Как найти любовь по знаку зодиака: кто бежит от нее, а кто бросается в нее, рассказали астрологи

Ведь для кого-то любовь – это тихая заводь, для другого – бурлящий поток, а для третьего и вовсе возможность сохранить свою полную независимость.

В Индии до сих пор без составления любовного гороскопа не состоится практически ни одна свадьба

Как найти любовь по знаку Зодиака

Зодиак и любовь

Не прав был классик, когда сказал, что все счастливые люди счастливы одинаково. Счастье бывает очень разным, а особенно счастье в любви. Ведь для кого-то любовь – это тихая заводь, для другого – бурлящий поток, а для третьего и вовсе возможность сохранить свою полную независимость.

А какой вы видите свою идеальную любовь, свои идеальные отношения? Возможно, человек, который вам нравится в данный момент, – это ваш идеальный спутник жизни, а может быть наоборот, его понятия о совместной жизни и любви совершенно не совпадают с вашими?

Определить, на какие отношения настроен ваш избранник, а также разобраться в своей собственной душе и сделать правильный выбор вам поможет любовный гороскоп. На протяжении тысячелетий астрологи делали наблюдения о том, насколько характер человека, в том числе и его представления о семейном счастье, зависит от времени его рождения. В Индии до сих пор без составления любовного гороскопа не состоится практически ни одна свадьба: заключение астролога о совместимости жениха и невесты – это обязательный документ, дающий разрешение на брак.

Впрочем, знаменитые астрологи всегда утверждали, что настоящий любовный гороскоп никогда не бывает «плохим». В конце концов, каждый знак Зодиака таит в себе и свои достоинства, и свои недостатки. Настоящая любовь сумеет преодолеть любые преграды, а роль любовного гороскопа – подсказать, как это можно сделать.

Овен: Зодиак и любовь

(21 марта – 20 апреля)

Овен – человек с пламенным сердцем. Он очень искренен и отдается любви целиком. Влюбившись, он не станет скрывать своих чувств или молча страдать, а станет действовать энергично и без промедлений. В ухаживаниях мало кто может сравниться с влюбленным Овном! Он очень романтичен, способен вдохновенно убеждать, проявлять неподдельную заботу и нежность, но главное, что за всеми его словами кроется сила и решимость. Против такого напора мало кто способен устоять.

Овен очень верен, и его брак способен продлиться всю жизнь. Единственное, с чем он никогда не станет мириться – это если в семье ему навяжут зависимую, подчиненную роль. Такая ситуация для гордого Овна неприемлема и может закончиться разрывом.

Телец: Зодиак и любовь



Телец может долго выбирать объект своей страсти, но когда выбор все-таки сделан, не станет даже слушать мнение по этому поводу других. Все уверения друзей или родных в том, что этот человек ему совсем не подходит, он будет невозмутимо пропускать мимо ушей. Влюбленный Телец полон нежности, романтики и упорства. Мужчина-Телец способен каждый день дарить цветы и делать своей возлюбленной подарки. Как правило, такая тактика оказывается верной – женщина сдается, не в силах противостоять натиску упорного Тельца.

Телец настроен на серьезные, крепкие отношения, а в идеале – на брак, который будет длиться всю жизнь. Связав свою жизнь брачными узами, Телец будет верен, надежен и всецело предан семье.

Близнецы: Зодиак и любовь

(22 мая – 21 июня)

В любви Близнецы непредсказуемы и непостоянны, как ветер. Их настроение чрезвычайно переменчиво, и они могут демонстрировать то легкость и обаяние, без труда очаровывая своего партнера, то быть мрачными и замкнувшимися в себе.

И в романтических ухаживаниях, и в любовных отношениях, и даже в браке Близнецы не приемлют жестких обязательств – по крайней мере, по отношению к себе. Они способны исчезнуть на несколько дней и внезапно появиться, могут забыть про свидание и даже вовсе на него не прийти. Неудивительно, что партнеры меняются у них достаточно часто, а в браке Близнецы, как правило, состоят несколько раз. Верности и постоянства они своим избранникам не обещают, зато способны привнести в семейную жизнь непредсказуемость и яркое, незабываемое ощущение новизны.

Рак: Зодиак и любовь



В любовных делах Рак умудряется совмещать чувствительность и романтизм с практичностью и рациональностью. Прежде чем начать (или принять) ухаживания, Рак может долго размышлять – ведь он настроен на то, чтобы связать свою жизнь всерьез и надолго. В ухаживаниях, испытывая самые нежные чувства, он способен говорить со своим избранником о самых прозаических вещах – к примеру, о том, где и на что они будут жить после свадьбы. Зато такая предусмотрительность становится основой для прочных и серьезных отношений.

В браке Рак становится прекрасным семьянином: по природе он домосед, и как никто умеет оценить все прелести и удобства домашнего очага. Кроме того, Раки – прекрасные и заботливые родители, что делает их семью настоящим оплотом взаимопонимания, комфорта и семейных ценностей.

Лев: Зодиак и любовь

(23 июля – 23 августа)

Любовь для Льва – смысл всей его жизни, он просто не мыслит существование без нее. Львы от природы очень влюбчивы, причем к каждому новому роману относятся искренне и серьезно, как к первому и последнему в своей жизни. Вот почему Львы могут достаточно рано вступить в свой первый брак, и быть женаты (замужем) не раз и не два.

Будучи влюблен, мужчина-Лев способен красиво ухаживать, делать широкие жесты и изысканные комплименты, дарить своей избраннице дорогие подарки. Он обаятельный и галантный кавалер, которому практически невозможно сказать «нет». Когда же дело доходит до семейной жизни, для него важнее всего чувствовать себя в доме полным хозяином – иного положения дел гордость и самолюбие Льва просто не потерпят.

Дева: Зодиак и любовь



Любовь для Девы – это длительные и в первую очередь партнерские, даже дружеские, отношения. Мимолетные романы и уж тем более случайные связи не для нее: ей нужен крепкий союз, в котором партнеры будут по-настоящему понимать и поддерживать друг друга. На меньшее она не согласна и не намерена размениваться по пустякам. Вот почему первый брак и даже первая любовь у требовательной Девы может случиться достаточно поздно.

Зато вступив в любовные отношения и уж тем более в законный брак, Дева готова сделать для своего избранника все. Чтобы принести достаток в семью, она способна работать на нескольких работах, ее дом наверняка будет сиять чистотой, а дети не будут чувствовать недостатка в родительской опеке. Дева честна, верна, заботлива и на нее можно полностью положиться.

Весы: Зодиак и любовь

(23 сентября – 22 октября)

Весы любвеобильны, но способны тянуть до последнего, прежде чем сделать решительный шаг. В период влюбленности их настроение колеблется еще больше обычного: то падает до нуля, то поднимается до самых звезд, так что они демонстрируют своему избраннику весь диапазон своих переменчивых чувств. Впрочем, когда Весы счастливы, мало кто может сравниться с ними в обаянии и умении очаровывать.

В любовных отношениях ждать от Весов какой-либо определенности трудно: если с партнером они чувствуют дискомфорт, то могут долго не решаться на разрыв отношений, а найдя свою вторую половинку, могут так же долго тянуть с принятием решения о браке. Вообще решиться на брак (как и на любой ответственный шаг в своей жизни) Весам очень трудно, зато когда этот шаг сделан, назад для них пути уже нет.

Скорпион: Зодиак и любовь



В выборе спутника жизни Скорпион очень требователен. Несмотря на всю его страстность, кратковременные романы его интересуют мало – он настроен на долгие, серьезные отношения. Он ищет такого партнера, который мог бы разделить с ним всю полноту его бурных чувств, а также обладать интеллектом, четкой жизненной позицией, чувством юмора и т.д… Встретив же свой идеал во плоти, Скорпион готов перевернуть мир для того, чтобы добиться взаимности. В этом случае для него не станет преградой ни ощутимая разница в возрасте, ни социальное или материальное положение.

И в любовных отношениях, и тем более в браке собственник Скорпион не должен даже на секунду сомневаться в верности своего спутника жизни. Он очень ревнив, и его жгучей ревностью, как и огнем, играть слишком опасно.

Стрелец: Зодиак и любовь

(22 ноября – 21 декабря)

Стрелец очень влюбчив, но ветренен и непостоянен. Будучи влюблен, он может демонстрировать предмету своей страсти все свое неотразимое обаяние. Мужчина-Стрелец готов и в буквальном, и в переносном смысле носить свою избранницу на руках, однако при этом он вряд ли думает о совместном будущем, даже о самом ближайшем. Дело в том, что независимость – неотъемлемая черта характера Стрельца, которой он до последнего не готов поступиться. Почувствовав, что на его свободу покушаются, он скорее всего сбежит, не задумываясь.

Впрочем, даже вступив в брак, Стрельцу трудно ограничивать себя жесткими рамками, вплоть до того, что он может выступать за свободные отношения супругов. Если же его спутник жизни на это не согласен или просто ревнив, их брак вряд ли просуществует слишком долго.

Козерог: Зодиак и любовь



Импульсивные поступки Козерогу не свойственны, он не станет бросаться в водоворот своей любви, как в омут с головой. Мимолетные увлечения его вообще интересуют мало: его намерения серьезны и предполагают длительные, прочные отношения. Желательно, на всю жизнь.

Вот почему Козерог так вдумчиво и основательно подходит к выбору своего партнера. Он может долго присматриваться, взвешивая все «за» и против», прежде чем решится открыть ему свои чувства. Зато сделав выбор, Козерог готов упорно добиваться взаимности и способен изо дня в день баловать своего избранника проявлениями заботы и любви.

Вступив в брак, Козерог сделает все для того, чтобы его дом был полной чашей, а в семье царили взаимопонимание, гармония и уют. Он очень верен и постоянен, крепость семейных уз для него – это все.

Водолей: Зодиак и любовь

(21 января – 19 февраля)

Водолея интересует все на свете, в том числе и противоположный пол. Однако для любовных отношений он ищет прежде всего надежного друга, вместе с которым ему будет весело и интересно.

Влюбившись, Водолей способен действовать эксцентрично и непредсказуемо. К примеру, мужчина-Водолей, стремясь поразить свою избранницу, может на ее глазах искупаться в ледяном фонтане или совершить еще какой-либо безумный, выходящий за всякие рамки, поступок. В этом плане художник из песни, променявший свой дом на миллион алых роз, действовал как настоящий Водолей. Впрочем, за всеми безумствами Водолея, как правило, стоит не столько страсть, сколько желание произвести впечатление.

Однако несмотря на все свои любовные безумства, от брака свободолюбивый Водолей будет бежать до последнего. Семью он заводит достаточно поздно, и хотя не склонен к измене, однако слишком большой ответственности в этом плане от него ожидать нельзя. Как, впрочем, и во всех остальных сферах жизни.

Рыбы: Зодиак и любовь

(20 февраля – 20 марта)

В любви Рыбы также плывут по течению, как и во всех остальных сферах своей жизни. Это относится не только к женщинам, но и к мужчинам. Они вряд ли сами сделают вам навстречу первый шаг, предпочитая лишь втайне мечтать о любви и довериться Судьбе. Если же их любовь окажется взаимной, они будут на вершине блаженства, освещая своим безмятежным счастьем все вокруг, однако любые организационные вопросы и волевые решения (когда пойти в ЗАГС, где жить и т.д.) предпочтут полностью переложить на плечи своего партнера:

В браке Рыбы не собираются претендовать на хлопотную роль главы семьи. Они нежные, любящие супруги и очень заботливые родители.

Источник: https://1001goroskop.ru/