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4 трупа: Lifan столкнулся с лосем, неожиданно выбежавшем на дорогу

17:27 05.09.2020 Фото: pixabay.com
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Одна женщина попала в больницу. Все погибшие и пострадавшая — жители Петербурга и Ленинградской области.

4 трупа: Lifan столкнулся с лосем, неожиданно выбежавшем на дорогу
При столкновении машины с лосем под Псковом погибли четыре человека

В Псковской области автомобиль врезался в лося, который выбежал на трассу из-за кустов, в результате инцидента погибли четыре человека, одна женщина госпитализирована.

Как сообщили в региональном управление МВД, ДТП произошло на 325-м км дороги Санкт-Петербург — Невель в Островском районе.

«Водитель иномарки Lifan, мужчина 1951 года рождения, совершил столкновение с лосем, внезапно выбежавшим на дорогу из-за кустов. В результате ДТП водитель погиб на месте, его пассажиры — мужчина 1964 года рождения, пассажир 1978 года рождения, женщина 1949 года рождения — погибли на месте, женщина 1953 года рождения госпитализирована с переломом грудного отдела позвоночника», — заявили в ведомстве.

Все погибшие и пострадавшая — жители Петербурга и Ленинградской области.

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