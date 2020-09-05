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Невеста Ольга в усеянном розовыми цветами белом платье после года служебного романа на шоколадной фабрике вышла замуж за Павла в Бердске

18:00 05.09.2020, Дарья Краснова Фото: Дарьи Красновой
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Невеста отказалась от классической фаты на голову, а в волосах у нее сказочная диадема. По всему периметру оно усеяно розовыми цветами, из-за этого возникает ощущение, что платье розового цвета.

Невеста Ольга в усеянном розовыми цветами белом платье после года служебного романа на шоколадной фабрике вышла замуж за Павла в Бердске
Ольга и Павел расписались в бердском ЗАГСе в первую пятницу сентября 2020

В пятницу, 4 сентября, в Бердске стали мужем и женой Павел и Ольга. Молодые познакомились год назад на бердском шоколадном предприятии. А через полгода после знакомства мужчина сделал предложение своей возлюбленной.

Ольга для свадебного торжества выбрала нетипичное свадебное платье. По всему периметру оно усеяно розовыми цветами, из-за этого возникает ощущение, что платье розового цвета. Невеста отказалась от классической фаты на голову, а в волосах у нее сказочная диадема.

Молодую семью собрались поздравить большое количество друзей и родных. Но, увы, из-за пандемии коронавирусной инфекции близкие ждут новую семью на крыльце .

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От редакции

Горько!

Анна автоледи, 05 сентября 2020 19:07
Очень красивое платье!
Аноним, 05 сентября 2020 21:09
НВР:
А то )))
Аноним, 05 сентября 2020 21:46
Олег монгол

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