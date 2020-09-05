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Дал 1 млрд рублей на бесплатные лекарства и льготное питание Мишустин

18:12 05.09.2020 Фото: ГД
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Средства использованы из нераспределенного резерва федерального бюджета, предусмотренного на эти цели в 2020 году - для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев и других категорий.

Дал 1 млрд рублей на бесплатные лекарства и льготное питание Мишустин
Мишустин выделил средства на бесплатные лекарства и льготное питание

Премьер-министр Михаил Мишустин направил еще более 988 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Соответствующее распоряжение подписал премьер, передает пресс-служба кабмина.

«Эта сумма — нераспределенный резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2020 году на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями», — сказано в сообщении.

В кабмине отметили, что такая социальная услуга предоставляется инвалидам, а также участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд рублей для переселения граждан из аварийного жилья. В правительстве отметили, что средства возьмут из резервного фонда.

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От редакции

Где не хватает бюджетных вливаний?

Аноним, 05 сентября 2020 21:08
Половина денег осядет в карманах ушлых руководителей от медицины на местах!

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