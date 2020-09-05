Дал 1 млрд рублей на бесплатные лекарства и льготное питание Мишустин

Средства использованы из нераспределенного резерва федерального бюджета, предусмотренного на эти цели в 2020 году - для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев и других категорий.

Мишустин выделил средства на бесплатные лекарства и льготное питание

Премьер-министр Михаил Мишустин направил еще более 988 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Соответствующее распоряжение подписал премьер, передает пресс-служба кабмина.

«Эта сумма — нераспределенный резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2020 году на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями», — сказано в сообщении.

В кабмине отметили, что такая социальная услуга предоставляется инвалидам, а также участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд рублей для переселения граждан из аварийного жилья. В правительстве отметили, что средства возьмут из резервного фонда.